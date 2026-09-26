Xelajú MC vs Comunicaciones en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Xelajú MC y Comunicaciones por la jornada 11 del Torneo Apertura de Guatemala.

Xelajú Comunicaciones, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Xelajú MC vs Comunicaciones! Este sábado 26 de septiembre, el estadio Mario Camposeco recibe el encuentro correspondiente a la jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Superchivos buscarán darle continuidad a su último triunfo, mientras que los Cremas necesitan volver a sumar de a tres después de varias jornadas sin conseguirlo.

Xelajú MC inicia la fecha en el quinto lugar con 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y tres derrotas. El conjunto dirigido por Roberto Hernández viene de vencer 4-0 a Antigua GFC en el partido pendiente de la jornada 4, resultado con el que terminó una serie de tres encuentros sin ganar. Ahora, los Superchivos volverán a jugar en el Mario Camposeco con la posibilidad de acercarse a los primeros puestos.

Comunicaciones llega en la décima posición con ocho unidades, después de dos triunfos, dos empates y seis derrotas. Los Cremas todavía no consiguieron ganar desde la llegada de Roberto Montoya y acumulan seis partidos sin victorias, con un empate y cinco derrotas, incluida la caída administrativa frente a Mixco. Después de perder 2-1 ante Guastatoya en su última presentación, el conjunto capitalino buscará cambiar su racha en Quetzaltenango.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú MC vs Comunicaciones hoy sábado 26 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Xelajú y Comunicaciones será el sábado 26 de septiembre a las 20:10 horas en el estadio Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Xelajú MC vs Comunicaciones para la jornada 11, al momento

Xelajú MC no podrá con Marcelo Hernández, expulsado en el partido ante Antigua GFC, ni con Kevin Ruiz y Jorge Aparicio, convocados a la Selección de Guatemala. Comunicaciones no tiene futbolistas suspendidos, sin embargo, no podrá contar con Stheven Robles, también convocado por Luis Fernando Tena. Se estima que Roberto Hernández y Roberto Montoya no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Xelajú MC: Estuardo Sicán; Javier González, Joshua Ubico, Ernesto Monreal, Widvin Tebalán; Juan Cardona, Yair Jaén, Maynor De León; Óscar Mejía, Ángel López; y Diego Casas. DT: Roberto Hernández.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Nicolás Olivera, Emerson Raymundo, Elsar Martín; Samuel Camacho, Karel Espino, Marco Domínguez, Dairon Reyes; Nelson García, Dewinder Bradley y Andersson Ortiz. DT: Roberto Montoya.

Antecedentes del Xelajú MC vs Comunicaciones y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Comunicaciones:

10 de mayo de 2026 | Xelajú MC 2-0 Comunicaciones | Playoffs Semifinales Torneo Clausura 2026

| Playoffs Semifinales Torneo Clausura 2026 7 de mayo de 2026 | Comunicaciones 2-2 Xelajú MC | Playoffs Semifinales Torneo Clausura 2026

| Playoffs Semifinales Torneo Clausura 2026 22 de marzo de 2026 | Comunicaciones 1-3 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 31 de enero de 2026 | Xelajú MC 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 30 de noviembre de 2025 | Comunicaciones 0-1 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

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