Comunicaciones vs Suchitepéquez en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Comunicaciones y Suchitepéquez por la jornada 12 del Torneo Apertura de Guatemala.

Comunicaciones vs Suchitepéquez, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Comunicaciones vs Suchitepéquez! Ambos equipos se enfrentan por la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Cremas buscarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos y recuperar terreno, mientras que los Venados intentarán conseguir un resultado positivo en su visita a la capital.

Comunicaciones llega al encuentro con la necesidad de mejorar su rendimiento en el campeonato. El conjunto albo ya consiguió triunfos frente a San Pedro y Malacateco durante el Apertura 2026, pero necesita mayor regularidad para acercarse a los puestos de clasificación. El Estadio Cementos Progreso será el escenario de una nueva oportunidad para sumar ante su afición.

Suchitepéquez, por su parte, buscará volver a sumar frente a los Cremas después del 0-0 registrado entre ambos equipos en la primera jornada del torneo. Los Venados también consiguieron un empate 1-1 ante Guastatoya en la fecha 8 y llegan al Cementos Progreso con el objetivo de sumar como visitantes.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Guastatoya vs Aurora hoy domingo 4 de octubre de 2026?

El encuentro entre Comunicaciones y Suchitepéquez será este domingo 4 de octubre de 2026 a las 19:00 horas de Guatemala en el Estadio Cementos Progreso. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Comunicaciones vs Suchitepéquez para la jornada 12, al momento

Comunicaciones no podrá contar con Stheven Robles tras ser convocado por Luis Fernando Tena para la Selección de Guatemala, mientras que Suchitepéquez no tendrá bajas para este partido de la jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Montoya y Douglas Zamora no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Comunicaciones : Fredy Pérez, Diego Santis, Elsar Martín, Nicolás Olivera, Kevin Grijalva, Emerson Raymundo, Samuel Camacho, Marco Domínguez, Nelson García, Andersson Ortiz, Dewinder Bradley. DT : Roberto Montoya.

: Fredy Pérez, Diego Santis, Elsar Martín, Nicolás Olivera, Kevin Grijalva, Emerson Raymundo, Samuel Camacho, Marco Domínguez, Nelson García, Andersson Ortiz, Dewinder Bradley. : Roberto Montoya. Suchitepéquez: Jussef Delgado, Jorge Matul, Wilson Díaz, José Corena, Víctor Torres, Mafre Icuté, Marco Rivas, Armando Zamorano, Esvin De León, Figo Montaño, Andrés Lezcano. DT: Douglas Zamora.

MÁS INFORMACIÓN: Comunicaciones volvió a ganar con una remontada sobre Xelajú en el Mario Camposeco

Antecedentes del Comunicaciones vs Suchitepéquez y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Comunicaciones y Suchitepéquez:

26 de julio de 2026 | Suchitepéquez 0-0 Comunicaciones | Torneo Apertura

25 de marzo de 2018 | Suchitepéquez 3-2 Comunicaciones | Torneo Clausura

27 de enero de 2018 | Comunicaciones 1-0 Suchitepéquez | Torneo Clausura

29 de octubre de 2017 | Suchitepéquez 2-2 Comunicaciones | Torneo Apertura

26 de agosto de 2017 | Comunicaciones 2-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura

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