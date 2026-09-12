Guastatoya vs Xelajú MC en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Guastatoya vs Xelajú MC, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Guastatoya y Xelajú MC se enfrentarán este domingo 13 de septiembre por la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El partido se disputará en el estadio David Cordón Hichos, con dos equipos separados por apenas dos puntos en la clasificación. El conjunto Pecho Amarillo ocupa el cuarto puesto con 13 unidades, mientras que los Superchivos aparecen sextos con 11.

Guastatoya buscará regresar al triunfo ante su público después de empatar 1-1 frente a Suchitepéquez en su presentación más reciente. El equipo dirigido por Martín García suma cuatro victorias, un empate y tres derrotas después de ocho jornadas, con 11 goles convertidos y nueve recibidos. Los orientales intentarán aprovechar la localía para mantenerse dentro de los primeros puestos y continuar en zona de clasificación.

Xelajú MC llegará al David Cordón Hichos después de igualar 0-0 ante Cobán Imperial en su último compromiso. El conjunto dirigido por Roberto Hernández registra tres victorias, dos empates y dos derrotas en siete partidos disputados, por lo que todavía tiene un encuentro pendiente. Los Superchivos cuentan con 11 puntos y una diferencia de gol de +6, producto de 13 tantos a favor y siete en contra.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Guastatoya vs Xelajú MC de la jornada 9 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Xelajú MC será el domingo 13 de septiembre a las 17:00 horas en el estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs Xelajú MC hoy

Ni Guastatoya ni Xelajú MC cuentan con futbolistas suspendidos tras la última jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Roberto Hernández. no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Guastatoya : Rubén Escobar, Andy Contreras, Herberth Morales, Carlos Alvarado, Jonathan Estrada, Marlon Sequén, Ariel Lon, Nicolas Lovato, José Almanza, Bryan Lemus, Ángel Tejeda. DT : Martín García.

: Rubén Escobar, Andy Contreras, Herberth Morales, Carlos Alvarado, Jonathan Estrada, Marlon Sequén, Ariel Lon, Nicolas Lovato, José Almanza, Bryan Lemus, Ángel Tejeda. : Martín García. Xelajú MC: Estuardo Sicán, Raúl Calderón, Kevin Ruíz, Ernesto Monreal, Widvin Tebalan, Jorge Aparicio, Yair Jaén, Elmer Cardoza, Yilton Díaz, Diego Casas, Ricardo Marquez. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs Xelajú MC en Liga de Guatemala

Estos son los enfrentamientos entre Guastatoya y Xelajú MC en los últimos años:

28 de marzo de 2026 | Xelajú MC 1-1 Guastatoya | Torneo Clausura

7 de febrero de 2026 | Guastatoya 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura

26 de octubre de 2025 | Guastatoya 1-2 Xelajú MC | Torneo Apertura

17 de agosto de 2025 | Xelajú MC 5-0 Guastatoya | Torneo Apertura

13 de abril de 2025 | Guastatoya 2-2 Xelajú MC | Torneo Clausura

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