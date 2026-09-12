Cobán Imperial vs Comunicaciones en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Cobán Imperial vs Comunicaciones, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Cobán Imperial y Comunicaciones se enfrentarán este domingo 13 de septiembre por la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro se disputará en el estadio Verapaz José Ángel Rossi y pondrá frente a frente a dos equipos que necesitan sumar para mejorar su situación en la clasificación. Los Cremas ocupan el noveno puesto con ocho puntos, mientras que los Príncipes Azules aparecen undécimos con cinco unidades.

Cobán Imperial intentará aprovechar su condición de local para volver al triunfo y comenzar a recuperar posiciones. El equipo dirigido por Ramiro Cepeda viene de igualar 0-0 frente a Xelajú MC el pasado 10 de septiembre, un resultado que le permitió sumar después de varias derrotas consecutivas. Los cobaneros registran una victoria, tres empates y cuatro caídas en ocho presentaciones, por lo que buscarán convertir la igualdad conseguida en Quetzaltenango en un punto de partida para mejorar su campaña.

Comunicaciones tampoco atraviesa un buen momento y llega al Verapaz con la obligación de cambiar su dinámica. Roberto Montoya asumió el cargo tras la salida de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, pero su estreno no tuvo el resultado esperado: los Cremas perdieron 2-0 ante Marquense. El conjunto albo suma dos victorias, dos empates y cuatro derrotas en ocho fechas, con siete goles a favor y once recibidos, por lo que buscará en Cobán su primera victoria bajo el mando del entrenador mexicano.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cobán Imperial vs Comunicaciones de la jornada 9 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Cobán Imperial y Comunicaciones será el domingo 13 de septiembre a las 13:00 horas en el estadio Verapaz José Ángel Rossi y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cobán Imperial vs Comunicaciones hoy

Cobán Imperial tendrá disponible a todos sus futbolistas, mientras que Comunicaciones no podrá contar con Omar Duarte ni Agustín Vuletich tras ser expulsados en la última jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Ramiro Cepeda y Roberto Montoya no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Cobán Imperial : Tomás Casas, Luis De León, Thales Moreira, Darwin Torres, Eduardo Soto, Selvin Tení, Janderson Pereira, William Amaya, Yeltsin Álvarez, Kenneth Valdez, Uri Amaral. DT : Ramiro Cepeda.

: Tomás Casas, Luis De León, Thales Moreira, Darwin Torres, Eduardo Soto, Selvin Tení, Janderson Pereira, William Amaya, Yeltsin Álvarez, Kenneth Valdez, Uri Amaral. : Ramiro Cepeda. Comunicaciones: Fredy Pérez, Diego Santis, Karel Espino, Nicolás Olivera, Kevin Grijalva, Marco Domínguez, Jonathan Moncada, Dairon Reyes, Nelson García, Brayam Castañeda, Dewinder Bradley. DT: Roberto Montoya.

Antecedentes y últimos resultados del Cobán Imperial vs Comunicaciones en Liga de Guatemala

Estos son los enfrentamientos entre Cobán Imperial y Comunicaciones en los últimos años:

15 de marzo de 2026 | Cobán Imperial 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura

24 de enero de 2026 | Comunicaciones 2-3 Cobán Imperial | Torneo Clausura

8 de noviembre de 2025 | Comunicaciones 1-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura

3 de septiembre de 2025 | Cobán Imperial 3-1 Comunicaciones | Torneo Apertura

6 de abril de 2025 | Comunicaciones 3-2 Cobán Imperial | Torneo Clausura

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