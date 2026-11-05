Herediano mira a futuro: un hombre de la casa admite que le gustaría dirigir al Team

Una pregunta sobre el futuro del banquillo de Herediano desvió la atención de la previa ante Saprissa.

Yendrick Ruiz suena como entrenador de Herediano | @csherediano

La conferencia de prensa de Herediano estaba dedicada al partido contra Saprissa, pero una pregunta cambió el tema: ¿podría el próximo entrenador del Team salir de su propio cuerpo técnico? Yendrick Ruiz, asistente de Jafet Soto y entrenador de la Sub-20 florense, reconoció que le gustaría dirigir al primer equipo en el futuro y que se está preparando para hacerlo. Por ahora, considera que todavía no es su momento.

“Yo, como ya lo dije y lo repito, me estoy preparando. Estoy haciendo todo para estar al 100% y tener claridad a la hora de tomar esa decisión. Pero, por el momento, no es una opción ser entrenador del Herediano”, afirmó Ruiz.

¿Por qué Yendrick Ruiz aparece en la conversación sobre el futuro de Herediano?

La pregunta llegó en un semestre difícil para los rojiamarillos, que han tenido tres entrenadores en medio de una crisis de resultados. En ese contexto, la posibilidad de que un hombre de la casa tome las riendas de cara a 2027 abre el debate. Ruiz dirige a la Sub-20 florense y se incorporó como asistente de Soto tras la salida de Paulo Wanchope.

Además, ya le tocó ponerse al frente del primer equipo en este Apertura, entre otros encuentros, ante Cartaginés el 25 de octubre. Esa experiencia ayuda a entender por qué surgió la pregunta. Su respuesta, sin embargo, marca el límite: le gustaría dirigir al Team en el futuro, pero considera que todavía necesita prepararse antes de asumir el puesto.

El objetivo inmediato de Herediano antes de enfrentar a Saprissa

Cuando volvió a hablar del presente del Team, Ruiz puso el foco en los puntos que quedan en disputa. “Mientras tengamos opción matemática vamos a luchar hasta el final en busca de la clasificación”, aseguró. También señaló que, si el boleto a la siguiente fase no llega, el equipo igualmente tiene la obligación de mejorar su posición en la tabla.

El partido ante Saprissa es la tarea inmediata. La pregunta sobre el banquillo dejó planteado un escenario para más adelante: Herediano tiene en su cuerpo técnico a un entrenador de la casa que quiere dirigir al primer equipo, pero que prefiere seguir preparándose antes de asumir esa responsabilidad.

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