El mensaje de Comunicaciones luego de la aplastante derrota ante Cruz Azul

Tras el encuentro, el cuadro albo compartió un mensaje en sus redes sociales.

Comunicaciones y una dura caída | X: @CremasOficial

Comunicaciones se pronunció luego de la derrota por 6-0 frente a Cruz Azul en el partido amistoso correspondiente a la Copa Fundadores. El equipo guatemalteco utilizó sus canales oficiales para dirigirse a sus seguidores después del encuentro disputado en México, donde enfrentó al vigente campeón de la Liga MX.

El compromiso sirvió para que Cruz Azul presentara a su plantel y cuerpo técnico ante su afición, mientras que Comunicaciones aprovechó la oportunidad para medir su nivel ante un rival de otra liga. El resultado terminó con una diferencia amplia a favor del conjunto mexicano, que convirtió seis goles durante los 90 minutos.

Comunicaciones agradeció la invitación de Cruz Azul

Tras el encuentro, el cuadro albo compartió un mensaje en sus redes sociales en el que destacó la recepción que tuvo durante su visita a territorio mexicano. La institución agradeció al club cementero por la invitación y por las atenciones recibidas durante la Copa Fundadores.

Comunicaciones también señaló que espera volver a encontrarse con Cruz Azul en futuros compromisos. Además, deseó éxitos al equipo mexicano para la temporada que está por comenzar, en un mensaje que estuvo enfocado en reconocer el vínculo generado durante la actividad internacional.

Agradecemos a Cruz Azul por la invitación, las atenciones y la hospitalidad durante nuestra visita para disputar la Copa Fundadores 🤝⚽



Será un gusto recibirlos en Guatemala cuando el fútbol vuelva a reunir nuestros caminos 🇬🇹🤍



¡Mucho éxito en la temporada!#VamosCremas pic.twitter.com/tdYBzftUsh — Comunicaciones FC (@CremasOficial) July 11, 2026

En el aspecto deportivo, el resultado dejó varios puntos para analizar dentro del plantel dirigido por el cuerpo técnico crema. Cruz Azul abrió el marcador y logró aumentar la diferencia con los goles de Carlos Rodríguez, Luka Romero, Cristian Ebere y un autogol de Karel Espino.

Aunque el duelo tuvo carácter amistoso y no representa puntos oficiales para ninguna competición, la actuación dejó aspectos que Comunicaciones deberá revisar antes de sus próximos desafíos. El cuerpo técnico tendrá la oportunidad de trabajar en los errores defensivos y en la generación ofensiva mostrada durante el partido.

El enfrentamiento ante uno de los equipos con mayor protagonismo de México permitió a Comunicaciones observar el rendimiento de sus jugadores frente a una exigencia diferente. Este tipo de partidos internacionales forman parte de la preparación del equipo antes del inicio de los torneos oficiales.

Ahora, los albos regresarán a Guatemala para continuar con su planificación y ajustar detalles de cara a la nueva temporada. La derrota ante Cruz Azul será tomada como una experiencia de preparación dentro del proceso del equipo.

Comunicaciones buscará dejar atrás este resultado y enfocarse en sus próximos compromisos. El objetivo será llegar en mejores condiciones al inicio de la competencia y responder a las expectativas de su afición.

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