Alianza vs Marathón, en vivo Copa Centroamericana 2026: horario y dónde ver la vuelta para el pase a Concachampions

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Alianza vs Marathón, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Alianza y Marathón se juegan un boleto a la Copa de Campeones Concacaf 2027 este martes 27 de octubre, en la vuelta del play-in de la Copa Centroamericana 2026. El estadio Jorge “El Mágico” González, en San Salvador, recibirá una eliminatoria que tiene al conjunto hondureño con ventaja de 2-1. Los albos buscarán remontar ante su afición, mientras el Monstruo Verde intentará defender la diferencia conseguida en casa.

Alianza necesita reaccionar después de dejar escapar una ventaja temprana en el encuentro de ida. El equipo salvadoreño abrió el marcador con un cabezazo de Harold Osorio al minuto 5, tras un tiro de esquina ejecutado por Matías Mier, pero no consiguió sostener el resultado en San Pedro Sula. Ahora, los albos tendrán la oportunidad de cambiar la historia como locales y mantener su presencia internacional con la clasificación al torneo de clubes de Concacaf del próximo año.

Por su parte, Marathón llega con la confianza de haber remontado la ida gracias a los goles de Nicolás Messiniti y Damin Ramírez, quienes anotaron al minuto 15 y al 22, respectivamente. Ambos alcanzaron tres tantos en esta edición, la misma cantidad que Yairo Moreno, una muestra de las distintas alternativas ofensivas del conjunto catracho. El equipo hondureño buscará aprovechar esos recursos en San Salvador para asegurar la serie y quedarse con el boleto a la Copa de Campeones.

Alianza vs Marathón en vivo: ¿Cuándo y a qué hora es el partido de vuelta?

Alianza recibirá a Marathón este martes 27 de octubre de 2026, a las 20:00 horas de El Salvador y Honduras, en el estadio Jorge “Mágico” González de San Salvador. El encuentro corresponde a la vuelta del play-in de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 y definirá un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf 2027. Los hondureños llegan con ventaja de 2-1 en el marcador global.

¿Dónde ver en vivo el Alianza vs Marathón? Canales de TV y online

El partido entre Alianza y Marathón se podrá seguir en Centroamérica por ESPN y mediante la plataforma Disney+, con una suscripción que incluya la cobertura deportiva del encuentro. Ambas opciones permitirán acompañar la definición de esta eliminatoria, en la que los salvadoreños buscarán aprovechar la localía para remontar y el conjunto hondureño intentará conservar su ventaja.

Play-in Copa Centroamericana: ¿Cómo llegan Alianza y Marathón?

Alianza afronta la vuelta con la obligación de recuperarse de la derrota 2-1 sufrida en San Pedro Sula, donde comenzó ganando con un cabezazo de Harold Osorio al minuto 5, tras un tiro de esquina de Matías Mier. Sin embargo, Marathón reaccionó antes del descanso: Nicolás Messiniti empató al 15 y Damin Ramírez completó la remontada al 22. Los albos buscarán cambiar la historia ante su afición, mientras el equipo catracho intentará aprovechar la ventaja obtenida en el estadio Olímpico Metropolitano para asegurar su clasificación continental.

Ambos equipos compartieron el Grupo B, donde Alianza terminó primero con nueve puntos y Marathón avanzó como segundo con siete unidades. En esa instancia, los salvadoreños vencieron 1-0 al conjunto hondureño como visitantes. Sin embargo, ninguno consiguió superar los cuartos de final: Alianza quedó eliminado ante Motagua por un marcador global de 3-0, mientras Marathón cayó frente a Alajuelense por un acumulado de 5-3. Esos resultados los enviaron al play-in, una última oportunidad para conseguir el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf 2027.

Alianza vs Marathón: ¿Qué necesitan para el pase a la Concachampions?

Marathón clasificará a la Concachampions 2027 si gana o empata, mientras Alianza avanzará si vence 1-0 o por una diferencia de dos o más goles. El triunfo salvadoreño por la mínima sin recibir anotaciones igualaría el global 2-2 y le daría el boleto por el criterio de gol de visitante. Si Alianza gana 2-1 al finalizar los 90 minutos, habrá tiempos extra y, de persistir la igualdad, penales; durante la prórroga, los goles de visitante no tendrán valor adicional. En cambio, una derrota hondureña por un gol de diferencia con dos o más tantos de Marathón —como 3-2 o 4-3— clasificaría al conjunto catracho por sus anotaciones fuera de casa.

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