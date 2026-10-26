Montoya revela la presión que vive Comunicaciones y hace un pedido a la afición antes del Clásico

Reconoció la presión sobre sus jugadores y analizó el triunfo ante Antigua antes del clásico.

Comunicaciones venció a Antigua en su última presentación | @CremasOficial

Comunicaciones volvió a ganar, pero la presión sigue presente dentro del plantel. Así lo reconoció Roberto Montoya después del triunfo ante Antigua GFC, en un análisis que puso el foco en el estado emocional de sus futbolistas. El entrenador mexicano pidió paciencia a la afición y explicó que la exigencia por conseguir resultados está influyendo en las decisiones que toma el equipo durante los partidos.

El mensaje llegó después de una victoria que permitió cortar tres derrotas consecutivas, aunque Montoya dejó claro que el desgaste no desaparece con un resultado favorable. “Quiero decirle a la afición que nos tenga paciencia, que entienda que estamos muy presionados y que los jugadores están estresados y presionados”, expresó el técnico crema, a pocos días de visitar a Municipal en el clásico.

Montoya reconoce el efecto de la presión en Comunicaciones

El entrenador relacionó esa carga emocional con errores que aparecen dentro del terreno de juego. “Cuando eso pasa ocurre un mal pase y solo es cuestión de tomar decisiones correctas”, agregó. Sus palabras plantean otro desafío para el cuerpo técnico: conseguir que el equipo recupere la confianza necesaria para ejecutar mejor sus acciones, además de corregir los problemas futbolísticos que marcaron la racha negativa.

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La petición de paciencia también expone el delicado momento que todavía atraviesan los albos. Vencer a Antigua representó un alivio, pero Comunicaciones necesita sostener esa reacción para recuperar terreno en el Apertura 2026. El clásico pondrá a prueba esa búsqueda de tranquilidad ante un rival que eleva por sí mismo la exigencia de jugadores, entrenador y aficionados.

Pese a reconocer las dificultades, Montoya encontró motivos para valorar el rendimiento frente a Antigua. “Yo estoy tranquilo porque sí tenemos ocasiones de gol, si no, estuviera preocupado”, afirmó. El mexicano destacó la capacidad de su equipo para generar peligro y sostuvo que el marcador no reflejó toda la diferencia que, desde su análisis, pudo haber conseguido Comunicaciones.

“El comportamiento del equipo fue bueno, creo que generamos buenas asociaciones, pero no la metimos, con todo respeto para el rival tuvimos que ganar con mayor diferencia”, señaló. Su evaluación dejó la definición como una tarea pendiente: las oportunidades le permiten mantener la confianza, pero convertirlas será necesario para evitar que los partidos sigan dependiendo de una ventaja mínima.

El clásico ante Municipal exigirá sostener la reacción

Comunicaciones se enfoca ahora en la visita a Municipal del miércoles 28 de octubre, a las 20:00 horas de Guatemala. Para Montoya, el desafío será trasladar las asociaciones y las ocasiones que destacó a un nuevo resultado favorable. Los Cremas llegan con el impulso de haber vuelto a ganar, pero también con una presión que su propio entrenador reconoció y que buscarán aliviar dentro de la cancha.

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