Stheven Robles apunta a Municipal y Comunicaciones busca algo más que un respiro

Los Cremas afrontarán el clásico con la necesidad de sostener su reacción

Robles expresó su motivación para el Comunicaciones vs Municipal | @CremasOficial

Comunicaciones volvió a ganar, pero su recuperación tendrá una prueba inmediata frente a Municipal. Después del triunfo sobre Antigua GFC, Stheven Robles puso el foco en el clásico y expresó su entusiasmo por afrontar uno de los compromisos más importantes del calendario. Los Cremas llegan con un alivio necesario, aunque todavía tienen pendiente demostrar que pueden sostener los resultados.

“Estoy motivado como capitán y espero un buen resultado”, señaló Robles en la declaración destacada por ESPN. El mensaje del futbolista apunta al próximo desafío de Comunicaciones, que visitará a Municipal después de interrumpir una secuencia de tres derrotas consecutivas. El clásico aparece como una oportunidad para darle continuidad a esa reacción.

Comunicaciones recupera confianza antes del clásico

El conjunto de Roberto Montoya derrotó 1-0 a Antigua en el estadio Cementos Progreso gracias a un penal convertido por Dairon Reyes. La victoria llegó frente al equipo que había comenzado la jornada como líder y permitió dejar atrás las caídas ante San Pedro, Aurora y Malacateco, una seguidilla que había profundizado las dificultades de los albos en el Apertura 2026.

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Robles también estuvo cerca de aportar un gol en ese encuentro. En el tramo final, Luis Morán intervino ante un potente remate suyo que terminó golpeando el travesaño. Comunicaciones no consiguió ampliar la diferencia, pero conservó la ventaja y sumó tres puntos antes de visitar a su tradicional rival, en un momento en el que necesita transformar triunfos aislados en una recuperación sostenida.

Municipal, una prueba para la reacción de los Cremas

El clásico ofrecerá una medida de cuánto puede sostener Comunicaciones la mejoría en sus resultados. Ganarle a Antigua frenó la mala racha, pero el desafío del equipo de Montoya continúa: sumar con regularidad y recuperar terreno en el campeonato. La motivación expresada por Robles acompaña esa exigencia deportiva, que ahora tendrá como escenario la cancha de Municipal.

El encuentro está programado para el miércoles 28 de octubre, a las 20:00 horas de Guatemala, con Municipal como local. Comunicaciones afrontará el compromiso con el impulso de su última victoria y con la posibilidad de encadenar dos triunfos. Para Robles y sus compañeros, el clásico representa la siguiente oportunidad de respaldar dentro de la cancha la confianza recuperada.

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