De la Pista a la Cancha en vivo: horario y dónde ver la ‘cascarita’ con Checo Pérez

Te contamos todo lo que tienes que saber de nuestro clásico evento previo a la realización del Gran Premio de México 2026

¿Cuándo es el evento De la Pista a la Cancha de Checo Pérez? | Claro Sports.

Sergio ‘Checo’ Pérez cambiará el volante por los tachones antes del Gran Premio de México 2026. El piloto mexicano, quien regresó a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac, participará en una nueva edición de De la Pista a la Cancha, un evento que reunirá a figuras del automovilismo y del fútbol en un partido amistoso en la Ciudad de México.

La cita será este martes 27 de octubre en Plaza Carso, donde el tapatío dejará por unas horas las actividades de la máxima categoría del automovilismo para demostrar sus habilidades con el balón. El encuentro forma parte de las actividades previas al Gran Premio de México, que se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De la Pista a la Cancha es una iniciativa de la Fundación Telmex-Telcel que busca promover el deporte y la convivencia entre distintas personalidades. Además, está vinculada con el programa De la Calle a la Cancha, que ofrece oportunidades a jóvenes en situación de calle mediante el fútbol, con el objetivo de fomentar la disciplina, el trabajo en equipo y la integración social.

Los aficionados podrán seguir las actividades del evento desde sus dispositivos, pues Claro Sports transmitirá el partido amistoso. A continuación, te compartimos los horarios y las opciones para disfrutar de la jornada.

De la Pista a la Cancha 2026: ¿Cuándo y a qué hora es la cascarita con Checo Pérez?

El partido De la Pista a la Cancha 2026 se disputará el martes 27 de octubre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en las instalaciones de Plaza Carso, en la capital del país. Sergio Pérez compartirá el terreno de juego con distintas figuras del fútbol mexicano en un encuentro que forma parte de la previa del Gran Premio de México.

Sin embargo, las actividades comenzarán una hora antes. A las 10:00 de la mañana se llevará a cabo una conferencia de prensa con Checo Pérez, en la que el piloto tendrá un encuentro con los medios de comunicación antes de participar en la tradicional ‘cascarita’.

Estos son los horarios del evento:

Fecha: Martes 27 de octubre de 2026.

Martes 27 de octubre de 2026. Conferencia de prensa con Checo Pérez: 10:00 horas (México) | 11:00 horas (Colombia) | 13:00 horas (Argentina).

10:00 horas (México) | 11:00 horas (Colombia) | 13:00 horas (Argentina). Partido De la Pista a la Cancha: 11:00 horas (México) | 12:00 horas (Colombia) | 14:00 horas (Argentina).

11:00 horas (México) | 12:00 horas (Colombia) | 14:00 horas (Argentina). Sede: Plaza Carso, Ciudad de México.

Plaza Carso, Ciudad de México. Transmisión: Multiplataforma de Claro Sports.

¿En dónde ver en vivo a Checo Pérez en el partido de fútbol con Claro Sports?

La conferencia de prensa y el partido de fútbol de Checo Pérez se podrán seguir completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que ofrecerá cobertura de las actividades programadas para este martes 27 de octubre.

La transmisión comenzará a las 10:00 horas con la conferencia de prensa del piloto de Cadillac, mientras que a las 11:00 horas los aficionados podrán disfrutar del encuentro de fútbol, en el que el mexicano compartirá cancha con personalidades del deporte.

De esta manera, los seguidores de Checo Pérez tendrán una oportunidad de verlo fuera de las pistas antes de su participación en el Gran Premio de México 2026, una carrera que marcará su regreso al Autódromo Hermanos Rodríguez como piloto de Cadillac.