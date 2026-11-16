Honduras vs Kuwait en vivo: horario y dónde ver el amistoso internacional 2026

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Honduras Kuwait, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Honduras tiene una nueva oportunidad para reaccionar antes de cerrar su gira por Medio Oriente. La Bicolor enfrenta a Kuwait este martes 17 de noviembre en un amistoso internacional que permitirá al equipo de José Francisco Molina buscar una respuesta después de la derrota ante Emiratos Árabes Unidos. La H intentará despedir esta ventana de noviembre con una actuación que le permita recuperar confianza y obtener mejores conclusiones de su preparación.

La selección hondureña llega después de perder 3-1 en Abu Dabi, un resultado que obliga a revisar su funcionamiento para el segundo compromiso de la gira. Molina tendrá otra oportunidad de evaluar alternativas dentro del plantel y ajustar su propuesta frente a un rival diferente. La necesidad de competir mejor se suma al objetivo de aprovechar estos encuentros para fortalecer al equipo de cara a sus próximos desafíos internacionales.

Por su parte, Kuwait afrontará el amistoso como anfitrión y buscará aprovechar el encuentro para continuar su preparación. El seleccionado asiático recibirá a Honduras en el estadio Al-Sadaqua Walsalam, escenario en el que ambos equipos podrán probar variantes durante la fecha FIFA. Para los locales también será una oportunidad de evaluar su rendimiento frente a una selección de otra confederación.

Kuwait vs Honduras: ¿cuándo y a qué hora juega la H el amistoso?

El partido se disputará el martes 17 de noviembre de 2026, a las 10:30 horas de Honduras, en el estadio Al-Sadaqua Walsalam de Kuwait City. El horario fue modificado respecto de la programación inicial y equivale a las 19:30 en Kuwait. En Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica también comenzará a las 10:30, mientras que en Panamá será a las 11:30.

¿Dónde ver Kuwait vs Honduras en vivo? Televisión y transmisión online

En Honduras, el encuentro estará disponible por Telecadena y Canal Deportes TVC. Las opciones para seguirlo online serán DeportesTVC.com, con acceso para territorio hondureño, y la aplicación DTVC+. La cobertura está anunciada desde las 10:00 horas, mientras que el silbatazo inicial está programado para las 10:30.

¿Cómo llega Honduras al amistoso contra Kuwait?

Honduras buscará recuperarse del 3-1 recibido frente a Emiratos Árabes Unidos, en el primer encuentro de su gira. Más allá del resultado, estos partidos forman parte del trabajo de Molina para observar futbolistas, fortalecer las asociaciones y consolidar una identidad de juego. El compromiso ante Kuwait será la última oportunidad de esta ventana para trasladar esos objetivos al terreno y cerrar la actividad con mejores sensaciones.

¿Dónde se juega Kuwait vs Honduras?

El amistoso se llevará a cabo en el estadio Al-Sadaqua Walsalam, ubicado en el distrito de Adiliya, en Kuwait City. El recinto es utilizado habitualmente por el Kazma SC y será la sede del segundo compromiso hondureño en territorio asiático durante noviembre. Después de su presentación en Abu Dabi, la Bicolor se trasladó a Kuwait para completar la preparación de este encuentro.

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