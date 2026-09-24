¡Nuevo ciclo! Javier Aguirre llega a Valencia y dirige su primer entrenamiento

El técnico mexicano inició su nueva etapa en LaLiga tras aterrizar en España y tomar el mando del conjunto valenciano, con el objetivo de cambiar la dinámica del equipo

El ‘Vasco’ inicia su tarea con el conjunto ‘Ché’ | @valenciacf

Javier Aguirre ya está al frente del Valencia. El entrenador mexicano aterrizó este jueves en España para comenzar una nueva etapa en su carrera y, pocas horas después de su llegada, dirigió su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde tuvo el primer contacto con la plantilla del conjunto blanquinegro.

El ‘Vasco’ llegó al aeropuerto de Manises alrededor de las 09:30 horas y se trasladó directamente a las instalaciones del club. Ahí lo esperaban sus auxiliares Pol Llorente y Toni Amor, además del director deportivo Braulio Vázquez, con quien posteriormente saltó al campo para encabezar la primera sesión de trabajo.

📸🧢🦇 Comienza una nueva etapa pic.twitter.com/ZGJdnYPURS — Valencia CF (@valenciacf) September 24, 2026

Aguirre modificó la planificación del equipo desde su primer día, pues el Valencia tenía contemplado un descanso durante el fin de semana por el parón internacional, pero el nuevo cuerpo técnico decidió mantener los entrenamientos del viernes y sábado, dejando únicamente el domingo como día libre.

El entrenador mexicano llega a un Valencia que atraviesa un inicio complicado en LaLiga. El conjunto español suma cuatro puntos después de siete jornadas y ocupa una de las posiciones bajas de la clasificación, por lo que Aguirre tendrá el periodo de pausa por fecha FIFA para trabajar en la recuperación del equipo antes de su debut oficial.

Javier Aguirre explica por qué eligió al Valencia

A su llegada a España, Aguirre explicó que la historia del club fue uno de los principales motivos para aceptar la propuesta del Valencia. El técnico mexicano recordó la dificultad que representaba enfrentar al equipo en temporadas anteriores y aseguró que busca recuperar esa condición en Mestalla. “Hay cosas que hacer, siempre estamos para trabajar. He elegido al Valencia por su historia. Llevo 15 temporadas en España y siempre que vine a jugar a Valencia era un fortín y eso quiero que vuelva a ser, que cueste mucho al rival sacar algo de aquí”, declaró Aguirre sobre su llegada al conjunto valenciano.

El estratega también habló sobre la situación actual del plantel y señaló que confía en la capacidad de los futbolistas para revertir el momento deportivo. “No tiene equipo para estar sufriendo, pero las circunstancias son las que son. Hay mucho nivel individual e intentaremos sacar el mejor provecho de los jugadores”, afirmó.

A sus 67 años, Aguirre afronta su séptima experiencia como entrenador en España después de dirigir a Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Ahora buscará consolidar su proyecto con el Valencia, club con el que firmó un contrato por una temporada con opción a ampliación.

El “último baile” de Javier Aguirre en los banquillos

Durante su llegada a Valencia, el técnico mexicano también fue cuestionado sobre la posibilidad de que esta etapa represente su última experiencia como entrenador profesional, una situación que dejó abierta entre bromas al mencionar a su esposa. “No lo sé, lo que diga Silvia, que es la que manda”, respondió Aguirre ante la posibilidad de que este sea su último reto como director técnico.

El primer partido oficial de Javier Aguirre con el Valencia será el próximo 11 de octubre ante el Racing de Santander, en una visita que marcará el inicio de su objetivo de cambiar el rumbo del equipo en LaLiga. Antes de ese encuentro, tendrá su presentación oficial en Mestalla.

Con su llegada a Paterna, el entrenador mexicano comenzó una nueva etapa en España, donde buscará aplicar su experiencia para devolver al Valencia una mayor fortaleza competitiva y alejarlo de la zona baja de la clasificación.

Te puede interesar