Junior entrena por primera vez en el ‘Supermetro’ de Barranquilla: las reacciones no se hacen esperar

Por primera vez, la delegación del ‘Tiburón’ estrena el nuevo gramado del imponente escenario.

Teófilo Gutiérrez en el nuevo ‘Supermetro’ de Barranquilla | Captura de @WillyFPC

El Metropolitano de Barranquilla ya está más cerca de su reinauguración. El escenario fue ampliado en su silletería, además de otras refacciones que lo catalogan como el mejor estadio del país. La Selección Colombia tendrá una casa renovada pensando en las Eliminatorias a la próxima Copa del Mundo, sin olvidar que allí se jugará la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre.

El recinto fue sometido a una transformación que superó los 45 millones de dólares en su inversión, adaptándose a los grandes eventos deportivos. Se eliminó la pista atlética para que se extiendan las tribunas con el descenso del nivel de la cancha al estilo moderno en Europa. Esto hace que el incremento sea a 65.000 aficionados en su aforo (hasta 75.000 en conciertos).

Temas como las luces LED también fueron renovados, sin olvidar la implementación de una cancha con gramado híbrido y refacciones en zonas como camerinos, sectores VIP y áreas de televisión. Junior está cada vez más cerca de volver en partidos oficiales. Una buena noticia en medio del irregular panorama deportivo que afronta luego de salir bicampeón.

El reencuentro del Junior con su estadio

La primera cita del reestreno fue este jueves, donde el ‘Tiburón’ volvió al Metropolitano para hacer su entrenamiento matutino y probar la nueva gramilla del escenario. Los rostros de alegría reflejan el impacto de verlo renovado. Se destacó, por ejemplo, el retorno de Luis Fernando Muriel tras sus problemas musculares en uno de los duelos pasados ante Jaguares de Córdoba.

El goleador @Luisfmuriel09 también llega a esta hora al Supermetro, para el entrenamiento del @JuniorClubSA pic.twitter.com/6PmThs1GfY — EmiAtlantico (@AtlanticoEmi) September 24, 2026

Todas las cámaras apuntaron a Teófilo Gutiérrez. El ídolo juniorista se mostró sorprendido al ver por primera ocasión el escenario deportivo. “¡El nuevo Metro, papá! Europeo”, reaccionó el atacante, próximo a retirarse del profesionalismo.

Entrenamiento del @JuniorClubSA en el nuevo Supermetro.

Acá, llegada de Teófilo Gutiérrez. pic.twitter.com/H8FWg9CFZI — EmiAtlantico (@AtlanticoEmi) September 24, 2026

El cuadro rojiblanco, bajo las órdenes de Viera, espera certificar la goleada previa ante Fortaleza en Bogotá. Se le vendrá un rival complicado, Independiente Medellín, al que deberá ganar pensando en escapar de la zona baja de la tabla. Dicho duelo está pactado para el sábado 26 de septiembre a las 8:20 p.m. (hora COL).

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