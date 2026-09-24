Checo Pérez cumple 300 Grandes Premios: así se construyó la carrera del mejor piloto mexicano en la historia

El tapatío disputará su carrera número 300 en Fórmula 1, un logro que resume más de una década de historia, victorias y orgullo para México

Checo Pérez llega a 300 carreras en la F1 | Claro Sports

Sergio ‘Checo’ Pérez está a punto de alcanzar una cifra reservada para pocos dentro de la Fórmula 1. Este fin de semana, durante el Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto mexicano disputará su carrera número 300 en la máxima categoría del automovilismo, un registro que confirma la magnitud de una trayectoria histórica.

Desde su debut en 2011 con Sauber, el piloto tapatío construyó una carrera marcada por la constancia, la adaptación y la capacidad para mantenerse competitivo durante más de una década. En su camino pasó por equipos como McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull y ahora Cadillac, dejando una huella que lo convirtió en el máximo referente mexicano en la Fórmula 1.

Checo Pérez no solo es el piloto mexicano con más participaciones en la historia de la categoría, también es el más exitoso en resultados. A lo largo de sus 299 Grandes Premios previos acumula seis victorias, tres poles, 12 vueltas rápidas, 39 podios y mil 638 puntos, cifras que superan cualquier registro previo de un representante mexicano.

Su historia dentro del Gran Circo comenzó con Pedro Rodríguez como antecedente, pero fue Pérez quien logró llevar el nombre de México a una presencia constante en los principales escenarios del automovilismo mundial. Su permanencia en la Fórmula 1 durante 15 temporadas lo ha convertido en un símbolo para una nueva generación de aficionados.

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Uno de los capítulos más importantes de su carrera se escribió con Red Bull, donde alcanzó sus mejores resultados. En 2023 consiguió el subcampeonato mundial de pilotos, su mejor posición histórica en el campeonato, además de contribuir a los títulos de constructores de la escudería austriaca en 2022 y 2023.

También logró convertirse en el mexicano con más victorias en Fórmula 1. Sus triunfos llegaron en Sakhir 2020, Azerbaiyán 2021, Mónaco 2022, Singapur 2022, Arabia Saudita 2023 y Azerbaiyán 2023, uniéndose a Pedro Rodríguez como los únicos pilotos nacionales que han conseguido subir a lo más alto del podio.

Checo Pérez en su primera victoria en F1 | AFP

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá un significado especial para Pérez. El circuito callejero de Bakú se convirtió en uno de sus escenarios favoritos, al grado de ser considerado el piloto más exitoso en esa pista. Checo suma dos victorias y cinco podios en territorio azerbaiyano, además de haber conseguido resultados en las tres posiciones del podio.

Su relación con México también trascendió más allá de los resultados deportivos. Checo Pérez se convirtió en un elemento clave para aumentar la presencia del país dentro de la Fórmula 1, impulsando el interés de millones de aficionados y fortaleciendo la identidad del Gran Premio de México, donde fue el primer piloto nacional en subir al podio.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, el tapatío protagonizó dos momentos históricos al finalizar tercero en los Grandes Premios de México de 2021 y 2022. Aquellas actuaciones representaron una conexión especial con una afición que convirtió al piloto de Guadalajara en uno de los grandes protagonistas del evento.

Además de sus logros deportivos, Pérez ayudó a que México tuviera mayor visibilidad dentro del campeonato. Su presencia constante en la parrilla, sus victorias y su pelea por campeonatos colocaron al país como un mercado relevante para la Fórmula 1 y aumentaron la relación entre la categoría y los aficionados mexicanos.

Checo brilla en su paso por Red Bull | CACACE / AFP

El aniversario número 300 llegará en un momento distinto de su carrera. Actualmente compite con Cadillac, una nueva etapa en la que busca aportar experiencia a un proyecto que comienza su camino en la Fórmula 1. En esta temporada todavía no suma puntos, pero el Gran Premio de Azerbaiyán representa una oportunidad especial para cambiar esa historia.

La cifra que alcanzará en Bakú coloca a Checo Pérez dentro de un grupo exclusivo de pilotos con más participaciones en la Fórmula 1. Antes que él aparecen nombres como Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Rubens Barrichello, Jenson Button, Michael Schumacher y Sebastian Vettel.

Más allá de los números, la carrera de Checo representa un antes y un después para el automovilismo mexicano. Su trayectoria abrió puertas, generó nuevos seguidores y demostró que un piloto mexicano puede competir al máximo nivel durante años dentro de la Fórmula 1.

Este fin de semana, en uno de sus circuitos más especiales, Sergio Pérez celebrará 300 Grandes Premios con una historia que ya forma parte del deporte mexicano. El tapatío llega a esta marca como el mejor piloto mexicano de todos los tiempos, respaldado por resultados, victorias y una carrera que transformó la relación de México con la Fórmula 1.

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