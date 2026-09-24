El Salvador vs Martinica: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Concacaf Nations League 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

El Salvador vs Martinica, partido en vivo y en directo | Claro Sports

El Salvador y Martinica se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la primera jornada de la Concacaf Nations League 2026, en el comienzo de un camino corto y exigente dentro del Grupo B de la Liga A. La Selecta tendrá la ventaja de iniciar como local en el estadio Jorge “Mágico” González, donde buscará sumar sus primeros puntos ante un seleccionado caribeño que llegará reforzado con varios futbolistas que actúan en Europa.

El Salvador vs Martinica será además el primero de cuatro partidos que la Selecta disputará en apenas 11 días. Después del estreno, el equipo dirigido por Hernán Darío “Bolillo” Gómez visitará a Guatemala el 28 de septiembre, recibirá a Jamaica el 2 de octubre en el estadio Cuscatlán y cerrará esta ventana nuevamente ante Martinica, el 5 de octubre en Fort-de-France. Con solamente cuatro encuentros en la fase de grupos, el margen de error será reducido en la pelea por terminar entre los dos primeros y avanzar a los cuartos de final.

Martinica aparece como un rival especialmente interesante por las novedades de su convocatoria, ya que Fabien Mercadal incorporó por primera vez a Ludovic Blas, del Stade Rennais, y Kenny Lala, del Stade Brestois, dos futbolistas con amplia experiencia en la Ligue 1 de Francia. El conjunto caribeño cuenta además con jugadores que militan fuera de la isla como Brighton Labeau, Kévin Appin y Jonathan Varane, dentro de una nómina con una importante presencia de profesionales que buscará sorprender a El Salvador desde el comienzo de la Nations League.

El Salvador vs Martinica en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Concacaf Nations League 2026?

El encuentro entre El Salvador y Martinica se disputará el viernes 25 de septiembre a las 21:00, hora El Salvador y se disputará en el estadio Jorge Mágico González, en San Salvador.

¿Dónde ver en vivo El Salvador vs Martinica el partido de la Concacaf Nations League 2026? TV y streaming

El partido entre El Salvador y Martinica se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX, que tiene los derechos para transmitir los encuentros en televisión y en plataformas digitales de streaming. Además, como El Salvador es local también estará disponible en Canal 4 TCS.

El Salvador vs Martinica: ¿Cómo llegan los equipos a la Concacaf Nations League 2026?

El Salvador llega al debut después de varias semanas de preparación bajo las órdenes de Hernán Darío “Bolillo” Gómez, quien trabajó inicialmente con los futbolistas del medio local antes de incorporar a los legionarios. La Selecta contará con jugadores como Nathan Ordaz, Mayer Gil, Cristian Martínez y Brayan Gil para una fase en la que tendrá apenas cuatro partidos para buscar uno de los dos boletos a cuartos de final. El estreno será como local en el estadio Jorge “Mágico” González, antes de visitar a Guatemala y posteriormente recibir a Jamaica.

Martinica también presenta novedades importantes para esta edición de la Nations League. El entrenador Fabien Mercadal conformó una convocatoria de 32 jugadores y podrá apoyarse en una importante presencia de futbolistas profesionales, incluidos nombres con recorrido en Francia como Ludovic Blas y Kenny Lala. El conjunto caribeño tendrá un calendario exigente: después de visitar a El Salvador deberá jugar ante Surinam y Honduras, antes de cerrar la fase recibiendo nuevamente a la Selecta en Fort-de-France.

Te puede interesar –