Ismael Rescalvo y una firme decisión para diferenciarse de Machillo Ramírez en Alajuelense

El entrenador ya sabe cómo será su delantera inicial.

Rescalvo, el nuevo entrenador de Alajuelense | @ldacr

Ismael Rescalvo comienza a imprimir su sello en Alajuelense y una de sus primeras grandes decisiones pasa por recuperar a un futbolista que quedó bajo la lupa durante el último semestre. El entrenador español tiene un plan definido para Ángel Zaldívar y, lejos de repetir la utilización que tuvo con Óscar “Machillo” Ramírez, pretende convertirlo en una de las principales referencias ofensivas del equipo.

El delantero mexicano llegó a la Liga con importantes antecedentes en su país, pero su primera etapa estuvo lejos de responder a las expectativas. Zaldívar terminó el semestre con cuatro goles y dos asistencias en 19 partidos, acumulando 825 minutos y recibiendo numerosos cuestionamientos de una afición que esperaba una incidencia mucho mayor en el ataque rojinegro.

Sin embargo, Rescalvo considera que parte del problema estuvo en la manera en que fue utilizado. Después de observarlo durante la pretemporada, el técnico confirmó en El Picadito TV que su intención es comenzar la nueva campaña con el mexicano como centrodelantero titular, una apuesta que marca una diferencia respecto al criterio aplicado anteriormente por Machillo Ramírez.

“Ángel es un delantero referencia que ha tenido un muy buen paso por una liga exigente como la mexicana y que, probablemente, la posición en la que jugó el año pasado no le benefició por sus cualidades”, explicó Rescalvo. La lectura del español es clara: para explotar sus mejores características, Zaldívar debe actuar mucho más cerca del arco rival.

El entrenador incluso contempla la posibilidad de juntarlo con Ronaldo Cisneros, otro de los atacantes mexicanos del plantel. “Puede jugar acompañado de Ronaldo, porque son jugadores que se entienden bien. Pero tiene que jugar cerca del área, es un jugador que necesita ser surtido para finalizar acciones de primer remate”, detalló.

Para Rescalvo, una de las principales virtudes de Zaldívar aparece precisamente en los metros finales. El técnico destacó su capacidad para anticipar jugadas, aprovechar rechaces y resolver con pocos contactos, además de su inteligencia para encontrar posiciones de remate. Por ese motivo, alejarlo del área sería limitar buena parte de las condiciones que llevaron a Alajuelense a apostar por su contratación. “Si lo alejamos del área, normalmente se va a sentir incómodo porque no es su fuerte”, sentenció el español. Aunque reconoció que el atacante puede ocupar otros sectores, insistió en que su mejor versión aparece como referencia o acompañado por otro delantero, aprovechando su juego de espaldas, las descargas y su capacidad de definición, incluido el juego aéreo.

La decisión representa una oportunidad de revancha para un futbolista que quedó en deuda durante sus primeros meses en Costa Rica. Mientras Machillo Ramírez no terminó de encontrar la fórmula para sacar su mejor versión, Rescalvo inicia su ciclo con una postura firme: devolver a Ángel Zaldívar al corazón del área y darle la responsabilidad de ser el “9” de Alajuelense.

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