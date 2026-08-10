Herediano confirma la salida de José Giacone: ¿Quién será su reemplazante?

El cambio de entrenador llega después de un comienzo irregular y con la necesidad de recuperar terreno en la clasificación.

José Giacone, campeón con Herediano | IG: csherediano1921

El 3-0 ante Alajuelense terminó teniendo consecuencias en Herediano. Un día después de esa derrota, el club anunció la salida de José Giacone, quien dejó de ser el entrenador del primer equipo. La decisión modifica los planes del conjunto rojiamarillo en pleno desarrollo del Torneo Apertura 2026 y abre una nueva búsqueda para ocupar el banquillo.

Giacone se marcha después de una etapa en la que logró colocar varios trofeos en las vitrinas del club. Bajo su conducción, Herediano conquistó el campeonato nacional número 32, además de la Supercopa y la Recopa. Su salida también arrastra a Diego Giacone, integrante de su cuerpo técnico y uno de sus principales colaboradores durante el proceso.

Ahora el nombre que concentra parte de la atención es el de José Saturnino Cardozo. El entrenador paraguayo aparece como una de las alternativas que analiza la dirigencia para hacerse cargo del equipo. Su conocimiento del fútbol costarricense es un punto a favor, después de su experiencia reciente al frente de Liberia, aunque todavía no existe una confirmación sobre su llegada.

Una deuda condiciona la elección del nuevo técnico

El problema para Herediano no está únicamente en encontrar al candidato. La institución mantiene una deuda con el Ministerio de Hacienda que ronda los 674 millones de colones, situación que genera restricciones para registrar profesionales extranjeros. Por esa razón, la posibilidad de incorporar a Cardozo está condicionada a la resolución de este asunto.

Mientras la dirigencia define el camino a seguir, el equipo tendrá que continuar con su calendario del Apertura. El cambio de entrenador llega después de un comienzo irregular y con la necesidad de recuperar terreno en la clasificación. La prioridad será evitar que la transición afecte todavía más el rendimiento del plantel.

La salida de Giacone deja, por ahora, una pregunta abierta en Herediano: quién será el encargado de tomar el control del equipo. Cardozo parte entre las opciones consideradas, pero el impedimento administrativo podría obligar al club a mirar otros nombres. La decisión marcará el siguiente capítulo de un conjunto que busca volver a competir por los primeros lugares.

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