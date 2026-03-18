Platense vs Motagua en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

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Platense Motagua, Liga de Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

Platense y Motagua se enfrentan en un duelo atractivo por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en un partido que pone frente a frente a dos equipos con objetivos distintos. Mientras el Tiburón buscará aprovechar su localía para seguir escalando posiciones, el Ciclón Azul intentará reafirmar su liderato y mantener su invicto en el campeonato.

Platense suma 11 puntos y se ubica en la séptima posición, tras registrar dos victorias, cinco empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Raúl Cáceres viene de lograr un importante triunfo 3-2 ante Victoria, resultado que le permitió cortar una racha negativa de cuatro partidos sin ganar, en la que acumuló tres derrotas y un empate. Ahora, los escualos intentarán dar el golpe en casa y confirmar su reacción en el torneo.

Por su parte, Motagua llega como líder sólido del Clausura 2026 con 22 puntos, producto de seis triunfos y cuatro empates. El equipo dirigido por Javier López ha sido el más regular del campeonato y buscará extender su racha invicta de 10 partidos sin perder. Tras quedar libre en la última jornada, el Ciclón Azul apunta a mantener su buen momento, luego de encadenar dos victorias consecutivas: 3-1 ante Choloma y 2-0 frente a Lobos UPNFM.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Platense vs Motagua de la jornada 13 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Platense y Motagua está programado para el miércoles 18 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Municipal Excelsior. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Platense vs Motagua hoy

Ni Platense ni Motagua cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Raúl Cáceres y Javier López utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Platense: Merlín Bonilla; Samuel Pozantes, Brandon Santos, Ofir Padilla; Eduardo Urbina, Manuel Salinas, Ruben Garcia, Carlos Castellanos, Sebastián Espinoza; Daniel Carter y Edwin Solano. DT: Raúl Cáceres.

Motagua: Luis Ortiz; Luis Santamaría, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos, Clever Portillo; Carlos Palma, Rodrigo Gómez, José Reyes; Jorge Serrano, Rodrigo De Olivera y Carlos Mejía. DT: Javier López.

Antecedentes y últimos resultados del Platense vs Motagua en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Platense y Motagua:

29 de enero de 2026 | Motagua 2-0 Platense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 2 de diciembre de 2025 | Motagua 0-4 Platense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de septiembre de 2025 | Platense 1-2 Motagua | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de abril de 2022 | Platense 0-0 Motagua | Torneo Clausura 2022

| Torneo Clausura 2022 27 de febrero de 2022 | Motagua 2-0 Platense | Torneo Clausura 2022

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