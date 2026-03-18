Juticalpa vs Marathón en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Juticalpa Marathón, Liga de Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

Juticalpa y Marathón se enfrentan en un duelo importante por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos en la tabla. Mientras el conjunto canecheros busca salir de la parte baja y reencontrarse con la victoria, el Monstruo Verde llega en levantada con la intención de seguir escalando posiciones.

Juticalpa suma 10 puntos y se ubica en la décima posición del campeonato, luego de dos victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Humberto Rivera no ha tenido el rendimiento esperado y viene de igualar 1-1 ante Choloma como visitante en la última jornada. A los canecheros les ha costado encontrar regularidad, ya que solo han conseguido dos triunfos en el torneo: en la jornada 1 ante Choloma (1-0) y en la fecha 9 frente a Victoria (1-0), ambos en condición de local.

Por su parte, Marathón llega con 15 puntos en la quinta posición, producto de tres victorias, seis empates y dos derrotas. El equipo dirigido por Pablo Lavallén atraviesa un mejor momento, tras imponerse 2-0 a Lobos UPNFM en la última jornada y extender a tres su racha de partidos sin perder. Luego de un inicio complicado, en el que solo había ganado uno de sus primeros ocho encuentros, el Monstruo Verde reaccionó en sus últimas presentaciones, donde además del triunfo ante Lobos, venció 2-1 a Olimpia y empató sin goles frente a Choloma como visitante.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Juticalpa vs Marathón de la jornada 13 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Juticalpa y Marathón está programado para el miércoles 18 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el estadio Rubén Guifarro. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Juticalpa vs Marathón hoy

Ni Juticalpa ni Marathón cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Humberto Rivera y Pablo Lavallén utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Juticalpa: Enrique Facussé; Leonel Casildo, Junior García, Fabricio Silva, Wisdom Quaye; Yervis Gutiérrez, Roger González, Héctor Castellanos, Marcelo Canales; Junior Lacayo y Diego Ledesma. DT: Humberto Rivera.

Marathón: Jonathan Rougier; Maylor Nuñez, Javier Rivera, Kenny Bodden, José Aguilera; Damin Ramírez, Francisco Martínez; Alexy Vega, Isaac Castillo, Jailor Fernández; y Nicolás Messiniti. DT: Pablo Lavallén.

Antecedentes y últimos resultados del Juticalpa vs Marathón en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Juticalpa y Marathón:

28 de enero de 2026 | Marathón 3-0 Juticalpa | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 3 de octubre de 2025 | Juticalpa 1-3 Marathón | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 27 de julio de 2025 | Marathón 7-0 Juticalpa | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 6 de marzo de 2025 | Marathón 4-0 Juticalpa | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 19 de enero de 2025 | Juticalpa 0-0 Marathón | Torneo Clausura 2025

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