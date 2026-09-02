Problemas para Municipal: una de sus figuras estará fuera varias semanas

La baja modifica las alternativas con las que contará Mario Acevedo para armar el ataque.

Una baja sensible para Municipal | IG: rojos_municipal

El triunfo de Municipal en el Clásico 338 tuvo una consecuencia que el equipo deberá asumir en las próximas fechas. Erick Japa no podrá estar disponible durante aproximadamente un mes luego de sufrir una lesión durante el partido contra Comunicaciones.

El delantero dominicano presenta una ruptura muscular en el abductor de la pierna izquierda. El inconveniente apareció durante el desarrollo del encuentro y terminó sacándolo del partido, para después ser sometido a las respectivas evaluaciones médicas.

La baja modifica las alternativas con las que contará Mario Acevedo para armar el ataque. Japa venía teniendo participación dentro de la rotación del plantel y ahora deberá detener su actividad mientras completa el tratamiento establecido por el departamento médico.

Una ausencia que obliga a Municipal a cambiar su ataque

El período estimado de recuperación es de cuatro semanas, aunque Municipal no establecerá una fecha definitiva para su retorno hasta conocer cómo responde el futbolista al proceso de rehabilitación. La evolución marcará cuándo podrá volver a trabajar con normalidad.

La ausencia también llega en un momento en el que el conjunto escarlata debe darle continuidad a su campaña en el Apertura 2026. Después del clásico, el cuerpo técnico tendrá que reorganizar sus piezas y encontrar una respuesta para cubrir el espacio que deja el atacante.

Acevedo dispone de diferentes opciones dentro de la plantilla. Una de ellas es José Carlos Martínez, quien ya volvió a sumar minutos y puede asumir una mayor participación en los siguientes encuentros mientras Japa permanece fuera.

Para el delantero dominicano comenzará ahora una etapa distinta. El objetivo inmediato será cumplir con las indicaciones médicas, recuperar progresivamente la zona afectada y evitar que un regreso anticipado provoque una nueva lesión.

Municipal deberá convivir con esta ausencia durante las próximas jornadas. El equipo viene de conseguir tres puntos ante su principal rival, pero ahora tendrá que afrontar el calendario con una alternativa menos en ataque y con la obligación de mantener su rendimiento en el campeonato.

La fecha de regreso de Japa dependerá de su evolución. Mientras tanto, el cuerpo técnico ya trabaja con los jugadores disponibles para afrontar los siguientes compromisos del Apertura 2026 y cubrir una baja que llegó justo después de uno de los partidos más importantes del calendario.

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