Los tres candidatos a dirigir a la Selección de Panamá, tras la salida de Christiansen

Baloy, Méndez y Blanco Segundo, las opciones.

Baloy, durante su etapa como jugador en Santos Laguna. Imago7/Agustin Cuevas

Luego de confirmarse oficialmente la salida de Thomas Christiansen como director técnico de la selección de Panamá, comenzó uno de los procesos más habituales en el fútbol: la búsqueda de su sucesor. El entrenador hispano-danés puso punto final a un ciclo que dejó importantes resultados para la ‘canalera’, por lo que la elección del próximo seleccionador será una de las decisiones más trascendentes que deberá tomar la nueva dirigencia de la Federación Panameña de Fútbol.

Aunque todavía no existe un candidato oficial, en las últimas horas comenzaron a tomar fuerza tres nombres que aparecen como los principales aspirantes al cargo. Se trata de Felipe Baloy, Daniel Blanco Segundo y Mario Méndez, tres entrenadores que conocen de cerca el funcionamiento de las selecciones nacionales y que cuentan con distintas credenciales para asumir el desafío de conducir al combinado absoluto.

De los tres postulantes, quien parece partir con una ligera ventaja es Daniel Blanco Segundo. El entrenador formó parte del cuerpo técnico de Christiansen como asistente principal durante gran parte del exitoso proceso, por lo que conoce a la perfección la metodología de trabajo, el grupo de futbolistas y la identidad de juego que llevó a Panamá a consolidarse entre las selecciones más fuertes de la región. Esa continuidad podría ser un factor muy valorado por las nuevas autoridades.

Además, varios referentes del plantel manifestaron públicamente en distintas oportunidades que estaban conformes con el trabajo realizado por Christiansen y su equipo de colaboradores. En ese contexto, la promoción de Blanco Segundo permitiría mantener buena parte de la estructura que tan buenos resultados entregó durante los últimos años, evitando un cambio brusco en un momento importante para la selección.

Otro de los candidatos con fuerte respaldo es Felipe Baloy. El histórico capitán de Panamá, recordado por convertir el primer gol del país en una Copa del Mundo durante Rusia 2018, dirige actualmente a la selección sub-17 y es considerado uno de los entrenadores con mayor proyección dentro de la Federación. Su conocimiento de los procesos juveniles y el respeto que genera entre los futbolistas lo convierten en una alternativa muy atractiva, aunque su designación implicaría dejar un proyecto importante, ya que este año tiene por delante la disputa del Mundial Sub-17.

En la lista también aparece Mario Méndez. El entrenador fue asistente técnico de Baloy en selecciones juveniles y además sumó experiencia como director técnico de Plaza Amador, uno de los clubes más importantes del fútbol panameño. Si bien hoy no parece ser el principal favorito, su conocimiento del medio local y su trabajo en el desarrollo de jóvenes futbolistas hacen que sea un nombre que también permanece sobre la mesa.

De todas maneras, todo indica que la lista de candidatos podría ampliarse en las próximas semanas. La elección del nuevo entrenador dependerá en gran medida del resultado de las elecciones presidenciales de la Federación Panameña de Fútbol, ya que será la nueva administración la encargada de definir el rumbo deportivo del seleccionado. Hasta entonces, el futuro del banquillo canalero continuará siendo uno de los temas que más debate genere entre aficionados, dirigentes y protagonistas del fútbol panameño.

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