Ivar Sisniega defiende el proyecto rumbo a 2030: “Confiamos plenamente en la capacidad de Rafa Márquez”

El directivo también habló de la importancia de las nuevas generaciones y la importancia de clasificar a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, defendió la apuesta por Rafael Márquez como nuevo técnico de la selección mexicana rumbo al Mundial 2030. El directivo explicó que la llegada del exdefensor al banquillo nacional forma parte de un plan diseñado desde el ciclo anterior, con el objetivo de dar continuidad al trabajo realizado junto a Javier Aguirre.

Sobre la planeación que llevó a Márquez a tomar el mando del Tricolor, Sisniega recordó que el acuerdo ya contemplaba el siguiente proceso mundialista: “Bueno, así se planteó el proyecto desde el principio. Cuando hablamos con Rafa, el contrato se firmó con él hasta el 2030. La idea era, uno, que tuviera la oportunidad de estar cerca de Javier Aguirre, de aprender de Javier Aguirre, de aprender también del proceso de la preparación que tuvieron para la Copa del Mundo, que es muy importante y que él ha sido una parte importante de eso”, mencionó.

El dirigente también resaltó que Márquez no se limitó al trabajo con la selección mayor, sino que mantuvo seguimiento sobre categorías juveniles y futbolistas que pueden formar parte del siguiente ciclo. “Estuvo el año pasado en la Copa del Mundo sub 20, le viene dando mucho seguimiento a la siguiente generación de jugadores, entonces lo que quisimos plantear y que se está concretando es una transición correcta, una transición ordenada y bien pensada, programada, de un cuadrenio mundialista al siguiente”.

Sisniega puso énfasis en la preparación de Márquez y en la experiencia que acumuló durante su carrera como jugador y entrenador: “Eso independientemente del gran perfil que tiene Rafa por lo que ha vivido como jugador, la preparación que ha tenido, tiene el diploma pro español, europeo, así que tiene una gran preparación y bueno, simplemente se ratificó lo que ya estaba marcando”.

La Federación Mexicana de Fútbol también considera que Márquez cuenta con las herramientas para conducir a una nueva generación de seleccionado: “Confiamos plenamente en su capacidad, tiene una visión táctica privilegiada. Se comunica muy bien con los jugadores, le escuchan, tiene una gran autoridad moral sobre ellos. Estamos seguros que es una decisión, como ya lo hemos comentado, que nos va a dar una transición satisfactoria, además, con un grupo que va a arrancar seguramente con jóvenes y con una nueva generación, sumando a los que van a tener continuidad”.

Rafa Márquez, a seguir con el proceso del Tricolor | Imago7

Ivar Sisniega destaca el cierre de ciclo de Javier Aguirre con México

Sobre el cierre de la etapa de Javier Aguirre, Sisniega hizo un balance positivo y destacó la forma en la que el técnico llevó el último proceso de la selección mexicana: “Con Javier quedamos muy tranquilos, muy en paz, muy contentos, muy satisfechos por lo que él hizo. La verdad es que hizo un gran trabajo. También me parece que demuestra que fue un acierto la concentración larga que se hizo y que, gracias a la forma en que él la llevó, se mantuvo un ambiente de unidad”.

México apunta al Preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

El directivo también habló del Preolímpico que se disputará en México y de la importancia que tendrá para el desarrollo de jugadores rumbo a los siguientes torneos internacionales: “Creo que tomar en cuenta que un gran número de jugadores que nos representaron en la Copa del Mundo estuvieron en el proceso de Tokyo 2020, y siempre el estar en los Juegos Olímpicos es importante para México. Por lo tanto, le estamos dando mucha importancia al preolímpico que va a arrancar a finales de este mes de julio en la ciudad de Puebla, hasta la Semifinal y Final, que serán en el Estadio Banorte a principios de agosto”.

Sisniega cerró con la búsqueda de talento dentro y fuera del país, uno de los puntos que la FMF ha reforzado en los últimos años: “Yo creo que es algo a lo que le hemos dado un mayor énfasis en estos últimos tres años: en ampliar la red de visorias, en estar abiertos a cualquier jugador que tenga pasaporte mexicano y que quiera jugar con México, porque eso también es requisito indispensable. Y vamos a seguir con esto”. Además, explicó que el trabajo incluye la Supercopa, las categorías sub 14 y sub 15, los visores de Liga MX y una red en Estados Unidos, con la intención de “continuar con esta búsqueda exhaustiva para encontrar los mejores jugadores y darles la mejor preparación posible”.

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