¡Polémica mundial! Cafú asegura que Neymar es mejor que Messi y Cristiano

Cafu afirma que Neymar es mejor que Messi y Cristiano por su talento y técnica, desatando polémica en el debate del mejor jugador del mundo

Cafú asegura que Neymar supera a Messi y Cristiano. Reuteres

El debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Cafú, leyenda de la selección de Brasil, quien colocó a Neymar Jr. por encima de figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El exlateral, campeón del mundo en 1994 y 2002, no dudó en respaldar a su compatriota como el talento más destacado de las últimas generaciones.

Durante una entrevista en el pódcast brasileño Podpah, Cafú fue contundente al momento de comparar a las grandes estrellas del fútbol mundial. “Desde mi punto de vista, Neymar es mejor que Messi. Solo que quizá el compromiso de Messi es diferente. Teniendo en cuenta esta última generación, Neymar es superior a todos. Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé”, afirmó el histórico defensor, generando una fuerte reacción en el entorno futbolístico por la magnitud de su declaración.

El exjugador explicó que su elección se basa principalmente en las cualidades técnicas del actual futbolista del Santos, a quien considera superior en cuanto a recursos dentro del campo. “Desde mi punto de vista, Neymar es mejor que Messi. De estas últimas generaciones, Neymar es mejor que todos.Claro que, en cuanto a esfuerzo, elijo a Cristiano Ronaldo”, sostuvo Cafú, quien resaltó la creatividad y la capacidad ofensiva del brasileño.

Para el ex capitán de la verdeamarela, la diferencia radica en la habilidad individual del jugador. “Tiene más recursos, sin duda, más calidad técnica”, agregó, dejando claro que su análisis está centrado en el talento puro y la capacidad de desequilibrio, aspectos en los que Neymar, según su criterio, supera al resto. “A Neymar no se le discute cuando está bien. Neymar, durante 15 años, no tuvo a nadie a su altura para compartir la responsabilidad”

Pese a su postura, Cafú también reconoció las cualidades de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, destacando el profesionalismo del portugués y la calidad del argentino. “En términos de compromiso, gana Cristiano Ronaldo”, señaló, al tiempo que apuntó que Messi posee un estilo distinto, marcado por su talento natural.

Las declaraciones del brasileño reavivan una discusión histórica en el fútbol, especialmente en Sudamérica, donde las comparaciones entre ídolos suelen generar polémica. En medio de este debate, Cafú dejó clara su postura: para él, Neymar es el mejor jugador de su generación, por encima de cualquier otra figura.

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