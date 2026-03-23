¡Sorpresa en Portugal! Llaman a Paulinho del Toluca para enfrentar a México en el Azteca



Portugal pierde a Rafael Leão y Rodrigo Mora por lesión, por lo cual el técnico Roberto Martínez llama al delantero del Toluca de la Liga MX

La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó la convocatoria de Paulinho, delantero de los Diablos Rojos del Toluca, para los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026 de Fecha FIFA de marzo, destacando el duelo ante la selección mexicana el próximo 28 de marzo, que marcará la reinauguración del Estadio Azteca tras su remodelación y ante Estados Unidos. La inclusión del atacante de la Liga MX se da tras las bajas de Rafael Leão y Rodrigo Mora, quienes fueron descartados por el cuerpo técnico.

A través de un comunicado oficial, el organismo informó que el delantero fue llamado por el técnico Roberto Martínez para integrarse al grupo que enfrentará tanto a México como a Estados Unidos. “El delantero centro Paulinho ha sido convocado por Roberto Martínez para unirse a la selección que disputará los partidos de preparación para el Mundial contra México y Estados Unidos, el 28 y el 31 de marzo” señala el documento difundido por la federación portuguesa.

Comunicado de la Federación Portuguesa de Fútbol. Foto: .fpf.p

El atacante de 33 años, que milita en el Toluca, suma tres partidos con la selección mayor de Portugal y se incorporará a la concentración en la Riviera Maya, sede elegida por el combinado europeo para preparar su duelo en territorio mexicano. Su presencia genera expectativa en la Liga MX, al tratarse de un jugador activo en el fútbol nacional que tendrá participación en un partido de alto perfil internacional.

La convocatoria de Paulinho se produce tras las ausencias confirmadas de Rodrigo Mora y Rafael Leão, quienes fueron dispensados por lesión y no formarán parte del plantel que iniciará trabajos en la Ciudad del Fútbol. “Rodrigo Mora (FC Porto) y Rafael Leão (AC Milan) han sido descartados de la convocatoria y no formarán parte de la selección nacional que se reunirá este lunes en la Ciudad del Fútbol para su primer entrenamiento”, detalló el comunicado oficial.

Portugal viajará a la Ciudad de México con una lista de 26 jugadores, entre los que destacan nombres como Bruno Fernandes, João Cancelo, Rúben Neves, João Félix y Vitinha, consolidando un plantel competitivo para los compromisos internacionales. El partido ante México será uno de los encuentros más esperados de la Fecha FIFA, no solo por el nivel del rival, sino por el simbolismo del regreso del Azteca a la actividad.

El duelo ante Portugal representa una prueba importante para la selección mexicana dirigida por Javier Aguirre, que buscará medirse ante una de las potencias europeas en un escenario histórico. La presencia de Paulinho añade un ingrediente especial al enfrentamiento, al tratarse de un futbolista que conoce el fútbol mexicano, donde ya ha dejado huella al convertir más de 50 goles y sumar dos campeonatos de liga y tres campeonato de goleo; y que ahora representará a su país en uno de los partidos más relevantes previo al Mundial 2026.

TE PUEDE INTERESAR