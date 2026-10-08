Malacateco vs Guastatoya en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Malacateco vs Guastatoya, dónde mirar. (Clarosports)

Por la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, se miden en el Santa Lucía, los equipos de Malacateco y Guastatoya, en un duelo de realidades bien opuestas ya que los locales vienen de perder sus últimos dos juegos y merodean los últimos puestos mientras que la visita llega en calidad de líder del torneo, con cuatro victorias consecutivas.

El equipo de Malacateco tiene la gran posibilidad de reivindicarse ante su afición, y acabar con la racha de partidos perdidos. Viene de caer en sus últimos dos cotejos y eso le hizo caer en el anteúltimo lugar de la tabla de posición con 12 unidades, por lo que les urge una victoria para no quedar tan por detrás en la lucha por meterse en la siguiente ronda.

En tanto, el ‘pecho amarillo’ atraviesa un presente espectacular ya que viene de consumar cuatro victorias consecutivas, lidera la tabla de posiciones y buscará llegar a la quinta en fila para ir ya asegurando su lugar en la siguiente ronda.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Malacateco vs Guastatoya de la jornada 13 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Malacateco vs Guastatoya será el sábado 10 de octubre de 2026 a las 19:00 horas de Guatemala en el Estadio Santa Lucía. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Malacateco vs Guastatoya hoy

Malacateco: Malacateco : Abel Guzmán; Juan Esqueda, Marlon Chun, José Javier Longo, Roberto Meneses; Andy Soto, Jonathan Castañon, Isaías de León, José Ochoa; Eliser Quiñones y Gabino Vásquez. DT : Carlos Robles.

: Abel Guzmán; Juan Esqueda, Marlon Chun, José Javier Longo, Roberto Meneses; Andy Soto, Jonathan Castañon, Isaías de León, José Ochoa; Eliser Quiñones y Gabino Vásquez. : Carlos Robles. Guastatoya: Guastatoya: Rubén Escobar, José Almanza, Andy Contreras, Emanuel Yori, Marlon Sequén, Javier Estrada, Víctor Ávalos, Carlos Alvarado, Nicolas Lovato, Bryan Lemus, Denilson Sánchez. DT: Martín García.

Antecedentes y últimos resultados del Malacateco vs Guastatoya en Liga de Guatemala

2 de abril de 2026 | Malacateco 1-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 14 de febrero de 2026 | Guastatoya 1-1 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 19 de octubre de 2025 | Malacateco 0-1 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 9 de agosto de 2025 | Guastatoya 1-2 Malacateco | Torneo Apertura 2025

Te puede interesar