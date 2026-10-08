Solo tres jugadores centroamericanos en el once ideal de la Concacaf Nations League

Fajardo y Herrera, los dos representantes ‘chapínes’.

Guatemala quiere seguir haciendo historia | X: @fedefut_oficial

Pasó la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026, y a la espera de que se disputen los cuartos de final, la Confederación dio a conocer el once ideal con los futbolistas más destacados del certamen hasta el momento. La principal curiosidad es que, entre los once elegidos, solamente aparecen tres representantes de selecciones de Centroamérica: dos de Guatemala y uno de Honduras, mientras que los ocho lugares restantes quedaron en manos de jugadores pertenecientes a combinados del Caribe.

En este sentido, Guatemala consiguió una representación importante gracias a la presencia de Aaron Herrera y Jehú Fajardo, dos futbolistas que tuvieron un papel destacado durante el camino de la Bicolor hacia los cuartos de final. Honduras, por su parte, tiene como único representante a Luis Vega, quien fue seleccionado como uno de los defensores centrales más sobresalientes de esta primera etapa de la competencia.

La presencia de Herrera no sorprende teniendo en cuenta el rendimiento que mostró durante la fase de grupos. El lateral derecho fue uno de los jugadores más regulares de Guatemala y respondió a gran nivel pese a una situación muy particular: actualmente se encuentra sin club y llevaba varios meses sin competencia oficial a nivel de equipos. A pesar de ello, logró mantenerse preparado físicamente y se transformó en una pieza importante para el seleccionado dirigido por Luis Fernando Tena.

También aparece Jehú Fajardo, quien se ganó un lugar entre los atacantes elegidos por la Concacaf. De esta manera, Guatemala consigue colocar a dos futbolistas dentro de un equipo ideal que refleja el buen rendimiento de la selección durante esta primera instancia. La Bicolor logró superar una fase de grupos exigente y ahora tendrá por delante un desafío todavía mayor cuando se enfrente a Canadá en los cuartos de final.

Una de las grandes ausencias del once es Costa Rica, que no consiguió ubicar a ningún futbolista entre los elegidos. Se trata de un dato significativo para una selección acostumbrada históricamente a ser una de las principales referencias del fútbol centroamericano.

Su ausencia entre los destacados individuales también se produce en medio de un período de importantes cambios para la Tricolor, que intenta recuperar protagonismo después de atravesar meses de resultados irregulares.

El once ideal quedó conformado por Alexandre Pierre (Haití) en el arco; Ronaldo Webster (Jamaica), Luis Vega (Honduras) y Aaron Herrera (Guatemala) en defensa; Danley Jean Jacques (Haití), Leandro Bacuna (Curazao), Juninho Bacuna (Curazao) y Heinz Mörschel (República Dominicana) en el mediocampo; mientras que el ataque está compuesto por Kenji Gorré (Curazao), Wilson Isidor (Haití) y Jehú Fajardo (Guatemala).

La distribución de los elegidos deja además otro dato relevante: el importante protagonismo de las selecciones caribeñas. Haití y Curazao cuentan con tres representantes cada uno, mientras que Jamaica y República Dominicana aportan uno. Guatemala, con dos futbolistas, es entonces el país centroamericano con mayor presencia en este equipo, por encima de Honduras y con la ausencia total de Costa Rica y El Salvador.

Para Guatemala, el reconocimiento individual llega además en un momento de entusiasmo por la clasificación a la siguiente instancia. Herrera y Fajardo consiguieron destacarse dentro de un seleccionado que alcanzó su primer gran objetivo en el torneo y que ahora buscará prolongar su camino.

El próximo obstáculo será Canadá y, más allá de la dificultad que supone el enfrentamiento, la Bicolor llegará a los cuartos de final con dos de sus futbolistas incluidos oficialmente entre los mejores de la Concacaf Nations League 2026 hasta el momento.

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