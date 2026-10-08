Buenas noticias para Millonarios y Santa Fe: El Campín estaría listo para volver a recibir fútbol

¿Cómo está la cancha de El Campín tras los conciertos de BTS? Sencia explicó el avance de la gramilla y garantizó condiciones para el regreso del fútbol.

La gramilla de El Campín vuelve a estar lista | VizzorImage.

El estadio El Campín de Bogotá avanza en el proceso de recuperación de su gramilla después de los conciertos de BTS realizados recientemente en la capital del país. Desde Sencia, empresa encargada de la operación del escenario, entregaron detalles sobre los trabajos que se adelantan para que el fútbol pueda regresar la próxima semana.

Edgar Cardona, gerente de operaciones de Sencia, habló con 6AM W y explicó que la instalación del nuevo césped avanza de acuerdo con lo previsto. El funcionario aseguró que más del 60 % de la gramilla ya estaba instalada y que el objetivo era alcanzar entre el 85 y el 90 % durante el jueves, para completar el 100 % el viernes.

El Campín estaría listo para Millonarios vs. Once Caldas

Cardona explicó que, una vez terminada la instalación, comenzarán los trabajos agronómicos habituales antes de un partido. El principal objetivo es que el escenario esté en condiciones para recibir el 13 de octubre el partido entre Millonarios y Once Caldas, además de los compromisos programados para los días 14 y 17.

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“Tenemos partido el día 13, 14 y 17. La idea es que el día viernes ya tengamos el 100 % de la cancha instalada y lista para empezar los trabajos agronómicos que se hacen normalmente antes y previo a un partido”, explicó el gerente de operaciones.

El dirigente también señaló que la evaluación del campo no dependerá únicamente de su apariencia. Las condiciones técnicas serán verificadas mediante diferentes mediciones establecidas por la FIFA, entre ellas el rebote, el rodamiento, la altura y el torque. Según Cardona, el cronograma permite pensar que el terreno estará habilitado para el regreso del fútbol y no existirían inconvenientes para que los jugadores puedan actuar allí.

La gramilla híbrida no se perdió

Uno de los puntos que generó dudas después del montaje de los conciertos fue el estado de la gramilla híbrida de El Campín. Cardona explicó que las fibras sintéticas que hacen parte del sistema permanecen en el terreno y no se pierden con el retiro de la capa vegetal.

“El mismo tipo de césped que tenemos nosotros lo tiene el estadio de Techo”, explicó. Además, señaló que las fibras sintéticas se encuentran a más de 15 centímetros de profundidad y cumplen una función relacionada con la filtración y el enraizamiento, por lo que el proceso de renovación de la superficie no significa perder el sistema híbrido.

El clima, sin embargo, se convirtió en uno de los factores que pueden modificar los tiempos de trabajo. Cardona reconoció que las lluvias han obligado a detener temporalmente algunas labores, especialmente el traslado e instalación de los rollos de césped. Aun así, sostuvo que el cronograma mantiene como objetivo tener la cancha lista para la fecha del 13 de octubre.

¿Habrá riesgo para los jugadores?

Ante las dudas sobre las condiciones del terreno, el gerente de operaciones de Sencia fue enfático en señalar que la cancha estará en condiciones para albergar partidos. Aunque durante los primeros días podrían ser visibles algunas uniones entre las diferentes placas de césped, esto no representaría un problema desde el punto de vista deportivo.

“Instalada y en condiciones para poder jugar, no hay ningún problema con ello”, afirmó Cardona, quien explicó que este tipo de procesos también se han realizado en otros escenarios internacionales y que las marcas visibles corresponden al proceso de integración de las diferentes partes de la superficie.

De esta manera, Millonarios y Santa Fe esperan poder contar con El Campín para sus compromisos de la fase decisiva de la Liga BetPlay, aunque la programación de conciertos y fútbol deberá seguir coordinándose. Cardona recordó que los eventos musicales se programan con varios meses de anticipación y que la información es compartida previamente con la Dimayor para evitar cruces. El funcionario también explicó que el terremoto que afectó al país obligó a modificar el calendario y terminó generando una coincidencia entre la programación deportiva y el montaje de BTS.

El nuevo Campín apunta a 2028

Más allá de los trabajos actuales, Cardona también se refirió al proyecto del nuevo Campín, cuya proyección mantiene como referencia el año 2028. Desde el área técnica se continúa trabajando en los detalles de un escenario que tendría una característica fundamental: sería completamente cubierto.

La intención es que el nuevo estadio permita manejar de una manera diferente los eventos deportivos y musicales, especialmente frente a las condiciones climáticas. Según explicó Cardona, contar con una estructura cubierta facilitaría tanto la realización de espectáculos como los procesos de ingreso y salida del público. Mientras ese proyecto avanza, el actual Campín se prepara para recuperar su cancha y volver a recibir fútbol en los próximos días.

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