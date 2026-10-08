Matías Almeyda no ve al América como una prueba para medir el nivel de Rayados: “Ya sabemos dónde estamos”

El técnico argentino aseguró que si pierden o ganan ante las Águilas no cambiaría nada, ya que todavía dependen de otros ocho partidos más

Matías Almeyda habla previo al duelo ante las Águilas | Imago7

Matías Almeyda está listo para enfrentar al América en el Estadio Azteca y confía en que Monterrey pueda conseguir un resultado que marque un cambio en su temporada. De cara al partido de este sábado 10 de octubre, a las 21:10 horas, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026, el entrenador argentino destacó la calidad del plantel azulcrema pero aseguró que no es un parámetro para medir el nivel actual de La Pandilla.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador argentino no escatimó en reconocer el peso del América dentro del fútbol mexicano, tanto por su historia como por el nivel de sus jugadores y el trabajo de Guillermo Almada: “Bueno, ¿qué América? Un América fuerte, un América con toda la historia que lo representa, con grandísimos jugadores, con una plantilla muy completa, con un gran entrenador“.

“Partidos buenos y otros que no hemos logrado lo pretendido y es parte de todo un camino. Queremos estar con más puntos como todos pero hay realidades, momentos donde hemos merecido ganar y ganamos y otros no. No tomo al América como para ver dónde estamos, ya sabemos donde estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Y la realidad es llegar a los playoffs y eso será en el transcurso de estos 8 juegos que nos quedan y sabemos el potencial que tiene América”.

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Almeyda recordó que Rayados ha conseguido pocas victorias en territorio americanista y consideró que su equipo debe comenzar a modificar esos antecedentes: “Después un lugar donde Monterrey en su historia ha conseguido poco, creo que tiene 11 triunfos o una cosa así. Bueno, iremos y trataremos de romper todo ese tiempo que para mí son pocos triunfos. Este equipo tiene que visualizar e ir en búsqueda de otras cosas”, señaló.

El entrenador argentino considera que la clave para competir ante el América estará en reducir las opciones ofensivas del conjunto capitalino y aprovechar las fortalezas de Rayados. Aunque entiende la importancia que tendría ganar en el Estadio Azteca, pidió no considerar este encuentro como una sentencia para el resto del campeonato: “El partido es muy difícil, tenemos que ser muy inteligentes para jugar este partido, intentaremos por todos los medios de neutralizar el potencial que tiene América y sacar provecho de nuestro potencial”, explicó.

Almeyda también señaló que una victoria ante las Águilas no solucionaría automáticamente los problemas que Monterrey ha mostrado durante el torneo. El técnico recordó que su equipo ya fue capaz de vencer a Cruz Azul, pero posteriormente volvió a dejar puntos en el camino: “En realidad uno siempre busca el triunfo, que no garantiza nada. Da muchísima tranquilidad y seguridad, pero si hacés un triunfo como el de Cruz Azul y después resbalás otra vez, es como que ahí digo: bueno, tenemos que tener un equilibrio”, declaró.

Para el estratega, el partido contra América puede representar una oportunidad para demostrar avances, aunque insistió en que todavía queda camino por recorrer en el Apertura 2026: “Seguramente va a ser un buen partido de fútbol, pero ningún resultado va a marcar para mí una definición con respecto a lo que queda. De nada sirve ganar y después no hacerlo, y tampoco si no salen las cosas como pretendemos quiere decir que se termina todo, no, hay muchos partidos por delante”, agregó Almeyda, quien busca que Monterrey encuentre regularidad en sus actuaciones.

Monterrey recupera jugadores para enfrentar al América

Rayados contará con el regreso de Víctor Guzmán y Orbelín Pineda, quienes se reincorporaron al equipo después de participar con la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA. Almeyda destacó que ambos volvieron en buenas condiciones anímicas y expresó su satisfacción por el desempeño del defensa central: “Bien, bien. Llegaron felices. Cada vez que un jugador viene y regresa de su selección de defender a su país, vienen llenos de energía, contentos, y el grupo también los extrañó, los agasaja con mucho cariño. Nos puso, particularmente a mí, muy feliz la actuación del Toro”, comentó. Además, confirmó que Lucas Ocampos está disponible para el encuentro, mientras que Stefan Medina continúa fuera.

Finalmente, Almeyda reconoció que Monterrey necesita corregir aspectos defensivos y mejorar su definición para competir ante rivales como el América. El argentino considera que el equilibrio será determinante para evitar contragolpes y no dejar espacios cuando su equipo se incorpore al ataque: “El equilibrio en un partido lo llevaría a que no haya tantos contragolpes, a mantener una posición estable, en no quedar regalado cuando atacás”, afirmó. Con ese objetivo, Rayados visitará el Estadio Azteca en busca de tres puntos que le permitan acercarse a los puestos de Liguilla y comenzar a encontrar la continuidad que exige su entrenador.