Emiliano Gómez desafía al líder Toluca: “Tranquilamente nos llevaremos los tres puntos”

Los felinos llegan al duelo de la jornada 11 en el lugar 15 de la clasificación, mientras los Diablos buscan mantener el liderato del Apertura 2026

Emiliano Gómez confía en que Tigres vencerá al Toluca | Imago7

Tigres está lejos de los primeros lugares del Apertura 2026, pero Emiliano Gómez confía en que el equipo puede cambiar su situación en la Liga MX. El mediapunta uruguayo de 25 años aseguró que los felinos tienen los argumentos para derrotar al Toluca, actual líder del campeonato, en el partido correspondiente a la jornada 11. Pese a los resultados que han acompañado al conjunto regiomontano durante el torneo, el futbolista considera que una victoria frente a los Diablos Rojos puede ayudarlos a recuperar terreno en la clasificación.

El panorama no ha sido el esperado para el equipo dirigido por Guido Pizarro, que ocupa la posición 15 de la tabla general con apenas 10 puntos después de diez jornadas, producto de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Aunque Tigres consiguió imponerse 1-0 al Puebla en su último compromiso antes del parón por la Fecha FIFA, gracias a un gol de Juan Brunetta, necesita mantener esa tendencia para acercarse a los puestos de clasificación. Del otro lado estará un Toluca que comanda el certamen con 20 unidades, las mismas que América, aunque las Águilas tienen un partido pendiente.

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Emiliano Gómez confía en vencer al Toluca y acercarse a la Liguilla

La diferencia de diez puntos entre ambos clubes no parece preocupar a Gómez, quien considera que Tigres tiene posibilidades de quedarse con las tres unidades si logra trasladar al terreno de juego lo trabajado durante los entrenamientos. El uruguayo también recordó que, aunque actualmente se encuentran fuera de los puestos de Liguilla, la distancia con el octavo lugar es de apenas cuatro puntos, por lo que todavía tienen margen para cambiar su situación antes del cierre de la fase regular.

“Sabemos que no estamos en posición de Liguilla, sabemos que tenemos que dar un poquito más, pero estamos a cuatro puntos. Entonces, no es que estamos tan lejanos. Tenemos que ir partido a partido”, explicó el futbolista, quien posteriormente dejó clara su confianza de cara al enfrentamiento con el conjunto mexiquense: “Estar tranquilos, jugar como sabemos jugar, tener la confianza esa de que vamos a jugar en nuestra cancha y demostrar lo que sabemos hacer, que sé que tranquilamente vamos a llevarnos los tres puntos”.

A pesar de la necesidad de sumar, Gómez descartó que el compromiso contra Toluca represente una última oportunidad para mantener vivas las aspiraciones de Tigres. El uruguayo prefiere asumir cada encuentro como una final, sin trasladar una presión adicional al vestidor, especialmente después del resultado conseguido ante Puebla. “No se trata del ahora o nunca, sino que, como te digo, tengo que verlo como una final más, porque al final todos los partidos son importantes. El partido contra Puebla también nos dio mucha confianza”, señaló.

El partido también podría representar una oportunidad individual para el mediapunta, quien se perfila para disputar su primera titularidad con Tigres desde su llegada al club. Gómez ya se encuentra recuperado de la molestia muscular que le impidió participar en el encuentro frente a Puebla, por lo que podría ser considerado desde el inicio ante los Diablos Rojos. Su posible incorporación al once inicial llega en un momento en el que los felinos buscan alternativas para mejorar su producción ofensiva, después de marcar solamente diez goles en las primeras diez jornadas del campeonato.

Tigres busca revancha ante un Toluca que le ganó dos finales recientes

Más allá de la situación que atraviesan ambos equipos en la tabla, el enfrentamiento también estará marcado por los antecedentes recientes entre Tigres y Toluca, que se han encontrado en dos finales durante el último año, ambas con resultados favorables para los mexiquenses. La primera ocurrió en el Apertura 2025, cuando los dirigidos por Antonio Mohamed conquistaron el bicampeonato de Liga MX después de igualar 2-2 en el marcador global y superar a los regiomontanos 9-8 en una tanda de penales disputada en el Estadio Nemesio Diez, donde Alexis Vega convirtió el cobro definitivo.

La historia volvió a repetirse en mayo de 2026, esta vez en la final de la Concacaf Champions Cup. Toluca y Tigres empataron 1-1 después de los tiempos extra, pero los Diablos se impusieron 6-5 desde los once pasos para conquistar el título internacional, con Luis García como protagonista tras detener el penal decisivo de Juan Sánchez Purata. Ahora, los felinos tendrán la oportunidad de reencontrarse con el equipo que los privó de dos campeonatos y buscar una victoria que, además de representar una revancha deportiva, les permita acercarse a la zona de Liguilla.