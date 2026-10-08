Comunicaciones incorpora a dos refuerzos de cara a la segunda ronda del Apertura 2026

Los ‘cremas’ suman a dos jugadores del ascenso.

Osorio y Dantaz son las nuevas caras. (Comunicaciones)

El equipo de Comunicaciones finalizó la primera ronda del Torneo Apertura 2026 de buena manera e inició la segunda con las mismas sensaciones positivas. Cerró la primera mitad del campeonato con una importante victoria frente a Xelajú y posteriormente abrió la siguiente con una goleada sobre Suchitepéquez, resultados que cambiaron considerablemente el ánimo del conjunto ‘crema’. Después de atravesar una primera parte de temporada muy complicada, el equipo comienza a encontrar respuestas y pretende aprovechar este impulso para recuperar terreno en la clasificación.

La llegada de Roberto Montoya al cuerpo técnico representó el comienzo de una nueva etapa para Comunicaciones, que necesitaba modificar rápidamente su dinámica de resultados. Las dos victorias consecutivas permiten recuperar parte de la confianza perdida, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. El objetivo inmediato pasa por encontrar una regularidad que estuvo ausente durante buena parte del campeonato y que resulta indispensable para aspirar a la clasificación a la siguiente fase.

En este contexto, la dirigencia de Comunicaciones decidió moverse rápidamente en el mercado de pases y en cuestión de días concretó las incorporaciones de Juan David Osorio, procedente de Quiché FC, y Paolo Dantaz, quien llega desde Aguacatán FC, ambos provenientes de la Primera División. Se trata de dos nuevas alternativas que estarán a disposición de Roberto Montoya para afrontar una segunda rueda que promete ser muy exigente, especialmente por la necesidad de sumar puntos en prácticamente todas las jornadas.

Las incorporaciones, sin embargo, no estuvieron exentas de cuestionamientos. Algunos aficionados manifestaron sus dudas respecto a la llegada de futbolistas provenientes de clubes de menor exposición y de una categoría inferior a la Liga Nacional. La exigencia que representa vestir la camiseta de Comunicaciones es considerable, especialmente en un momento en el que el equipo necesita resultados inmediatos. No obstante, el origen de los jugadores no necesariamente determina su rendimiento, por lo que ambos tendrán la oportunidad de demostrar que pueden estar a la altura de las circunstancias.

Para Osorio y Dantaz, la llegada a Comunicaciones representa un salto importante en sus respectivas carreras. Pasarán a formar parte de uno de los clubes de mayor tradición del fútbol guatemalteco, con una afición exigente y la responsabilidad de competir por objetivos importantes. Su adaptación al ritmo de la máxima categoría y al funcionamiento colectivo que pretende desarrollar Montoya será fundamental para determinar el protagonismo que puedan alcanzar durante los próximos encuentros.

Actualmente, Comunicaciones ocupa la octava posición con 14 puntos, a solamente cuatro unidades de la zona de clasificación a los playoffs. La distancia, aunque todavía es recuperable, obliga al conjunto ‘crema’ a sostener la mejoría mostrada en sus últimas presentaciones. Más lejos aparece Municipal, ubicado nueve puntos por encima y que, de finalizar el campeonato en su posición actual, estaría consiguiendo uno de los dos boletos directos a las semifinales.

La particularidad del campeonato es que el nuevo formato mantiene abiertas las posibilidades de recuperación para aquellos equipos que no tuvieron un buen comienzo. Los dos primeros de la clasificación avanzarán directamente a semifinales, mientras que los clubes ubicados entre el tercer y sexto puesto deberán disputar una instancia previa para definir a los otros dos semifinalistas. Por este motivo, Comunicaciones sabe que todavía tiene margen para revertir su situación, aunque necesitará mantener una producción de puntos considerablemente superior a la registrada durante la primera rueda.

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De esta manera, Comunicaciones afronta una etapa decisiva de su temporada, con dos refuerzos que buscarán aportar nuevas soluciones y un equipo que comienza a recuperar confianza después de semanas difíciles. Las victorias frente a Xelajú y Suchitepéquez representan un punto de partida alentador, pero el verdadero desafío será transformar esa reacción en una tendencia sostenida. Para los ‘cremas’, la misión está clara: dejar definitivamente atrás la crisis de resultados, escalar posiciones y conseguir un lugar entre los seis mejores equipos del Torneo Apertura 2026.

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