Posibles alineaciones del Once Caldas vs Llaneros por la Liga BetPlay 2026-II

Once Caldas recibe a Llaneros en el Palogrande a las 8:10 p.m. Descubra cómo ver el duelo de la Liga BetPlay 2026-II en vivo.

Alineaciones del Once Caldas vs Llaneros por la Liga BetPlay

Once Caldas recibe a Llaneros por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-II, compromiso que será en el estadio Palogrande. Tras la salida de el ‘Arriero’ Herrera, el ‘Blanco Blanco’ espera reponer el camino y pelear hasta el final por un cupo a los cuadrangulares, mientras que su rival también aspira poder sumar de a tres y seguir en esa batalla por entrar a zona de clasificación.

Posible alineación de Once Caldas para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Andrés Correa; Andrés Colorado; Michael Barrios, Andrés Roa, Jáder Quiñones, Felipe Gómez y Dayro Moreno. D.T.: Carlos Valencia.

Posible alineación de Llaneros para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Llaneros: Roameth Romaña; Brandon Chury, Alejandro Moralez, Francisco Meza, Jimmy Medranda; Juan Castilla; Neider Ospina, Juan José Ramírez, Luis Miranda, Frank Castañeda y Yorleys Mena. D.T.: José García.

¿Cómo y dónde ver a Once Caldas vs Llaneros por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el equipo de Manizales y el de Villavicencio, correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay, podrá verse por medio de la señal de Win Sports y por la de Win Sports +. Por otra parte, si no desea observarlo por televisión, la alternativa es por la plataforma por suscripción de Win Play. El balón comenzará a rodar a partir de las 8:10 p.m.

Últimos cinco partidos del Once Caldas

04.10.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Once Caldas | Fecha 17.

25.09.2026 | Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga.

19.09.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Once Caldas | Fecha 11.

26.09.2026 | Once Caldas 1-0 Deportes Tolima | Fecha 7.

13.09.2026 | Once Caldas 1-2 Deportivo Cali | Fecha 10.

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Últimos cinco partidos de Llaneros

04.10.2026 | Llaneros 1-2 América de Cali | Fecha 13.

26.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros | Fecha 12.

20.09.2026 | Llaneros 2-0 Atlético Nacional | Fecha 11.

12.09.2026 | Internacional de Bogotá 3-2 Llaneros | Fecha 10.

07.09.2026 | Llaneros 1-2 Deportes Tolima | Fecha 5.

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