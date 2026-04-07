Marathón y un problema de indisciplina, peleas y tensión en Honduras

Se filtró una fuerte información que sacude al equipo de Pablo Lavallén.

Problemas internos sacuden a Marathón | @CDMarathon

Marathón atraviesa uno de sus momentos más tensos en el Torneo Clausura de Honduras, en medio de un clima interno que amenaza con romper por completo la estabilidad del plantel. Las recientes derrotas ante Real España y Platense no solo golpearon lo deportivo, sino que también destaparon una serie de conflictos que venían creciendo puertas adentro y que hoy tienen al camerino en un estado crítico.

Según reportes informados por DIEZ, el equipo verdolaga vive una etapa marcada por problemas de indisciplina, inconformidades y una evidente fractura en el grupo. Ante esta situación, el entrenador argentino Pablo Lavallén decidió tomar una postura firme y aplicar mano dura, señalando a varios futbolistas por faltas graves, mientras la directiva también comenzó a intervenir para respaldar al cuerpo técnico y poner orden.

Lo llamativo es que este caos interno aparece cuando Marathón todavía se mantiene en zona de clasificación, ocupando la cuarta posición. Sin embargo, su campaña ha sido irregular: suma cinco triunfos, seis empates y cuatro derrotas, números que reflejan un rendimiento inestable y que aumentaron la presión tanto en la interna como en el entorno del club.

Qué ocurrió en Marathón

De acuerdo con información difundida por DIEZ, hay al menos siete jugadores que estarían bajo evaluación y enfrentando un proceso disciplinario. Entre los nombres que figuran en la lista aparecen André Orellana, Carlos “Chuy” Pérez, Bryan Moya y José “Pajarito” Aguilera, futbolistas que quedaron en la mira y que podrían recibir sanciones fuertes. Incluso, algunos de ellos podrían abandonar el club en las próximas horas si la situación no se encamina.

Uno de los casos más delicados sería el de Carlos Pérez, fichaje reciente proveniente del Platense, quien no se presentó al entrenamiento del domingo pese a estar citado. Aunque no estaba considerado para jugar ante su exequipo por acumulación de tarjetas amarillas, debía reportarse con normalidad junto al resto de sus compañeros, situación que fue tomada como una falta grave dentro del reglamento interno.

Este lunes, la junta directiva encabezada por Daniel Otero mantuvo una reunión con varios de los jugadores señalados para aclarar el panorama y establecer límites claros, respaldando públicamente a Lavallén. El club estaría analizando la aplicación de multas económicas, sanciones deportivas e incluso separaciones definitivas para cortar el conflicto de raíz.

Además, el ambiente se habría deteriorado aún más tras un altercado reciente entre André Orellana y Rubilio Castillo, un enfrentamiento que obligó a detener un entrenamiento y que confirmó el nivel de tensión dentro del vestuario. Como si fuera poco, en jornadas anteriores Lavallén también protagonizó discusiones con aficionados, mientras que varios jugadores quedaron expuestos a críticas y cruces con la hinchada luego de los partidos.

Ahora, Marathón deberá afrontar un desafío todavía mayor, ya que su próximo partido será nada menos que ante Motagua, líder del torneo e invicto tras 12 fechas disputadas. En un contexto cargado de presión, peleas internas y decisiones disciplinarias, el clásico podría convertirse en un punto de quiebre para el futuro inmediato del equipo esmeralda.

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