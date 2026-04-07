La apasionante definición del Clausura 2026 de Guatemala: ¿quiénes clasifican y descienden?

Se viene un final apasionante del Clausura y la temporada.

Se viene una definición apasionante en Guatemala (Achuapa Facebook)

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala está entrando en la recta final, a las puertas del inicio de la jornada 19, y con cuatro por delante, es decir con 12 puntos en juego, se avisora una definición realmente apasionante. No solo en la tabla de posiciones del torneo, sino que en la anual, las posiciones están verdaderamente ajustadas y por eso podemos establecer que se viene una definición total.

Actualmente y a falta de cuatro partidos, hay apenas seis puntos entre quien lidera, Xelajú, y el octavo, y Guastatoya. De hecho, los doce equipos continúan matemáticamente en carrera por ser uno de los ocho mejores, incluso el Deportivo Achuapa, que está último con 15 puntos y viene de perder nueve partidos consecutivos en una de las rachas más adversas de la historia.

Todo indica que tanto Xelajú, como Municipal, Comunicaciones, Antigua, Cobán Imperial, Deportivo Mixco, Mictlán y Guastatoya o Marquense, terminarán por ser los ocho primeros de la tabla de posiciones que se clasificarán a los playoffs.

Si bien la definición del Clausura será absolutamente apasionante, se trata de un torneo especial ya que a su término, se conocerá qué equipos descenderán. De acuerdo al reglamento, los últimos dos ubicados en la tabla anual pierden la categoría y en dicha área hay muchísima paridad.

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: posiciones actualizadas jornada 18

Pos Equipo Pts DG PJ 1 Municipal 77 +33 40 2 Deportivo Mixco 70 +13 39 3 Antigua GFC 69 +22 40 4 Xelajú MC 58 +15 40 5 Aurora 58 -7 40 6 Cobán Imperial 51 +4 40 7 Mictlán 49 -9 40 8 Comunicaciones 49 -9 40 9 Malacateco 47 -12 40 10 Marquense 47 -19 39 11 Guastatoya 46 -12 40 12 Achuapa 40 -15 40

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: quién está descendiendo hoy

De acuerdo con la tabla acumulada, Achuapa y Guastatoya estarían descendiendo en este momento, ocupando las últimas dos posiciones con 40 y 46 puntos respectivamente. Sin embargo, la diferencia es mínima y la pelea sigue completamente abierta, aunque se desprendieron un poco Marquense (47 puntos), Malacateco (47), Comunicaciones (48) y Mictlán (48).

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