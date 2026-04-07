La Guatemala de Tena, con tres amistosos de élite en Estados Unidos

Será rival de selecciones que participarán del Mundial 2026.

Guatemala tendrá mucha actividad en la próxima fecha FIFA | @fedefut_oficial

La Selección de Guatemala vivió una fecha FIFA de marzo para el olvido tras sufrir una dura goleada por 7-0 ante Argelia, un resultado que encendió las alarmas y dejó muchas dudas de cara al futuro inmediato. Sin embargo, pese al golpe, se confirmó la continuidad del técnico Luis Fernando Tena, y la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala comenzó a gestionar nuevos retos internacionales para medir el verdadero nivel de la Azul y Blanco ante rivales de primer nivel.

De acuerdo con información publicada por Nuestro Diario, Guatemala disputará tres partidos amistosos en junio y todos se jugarán en Estados Unidos, en una gira que promete ser una de las más exigentes del ciclo. Los rivales serán República Checa, Ecuador y Austria, tres selecciones de alto calibre que utilizarán estos compromisos como parte de su preparación rumbo al próximo Mundial.

El calendario ya estaría definido: la Bicolor enfrentará a República Checa el 4 de junio en New Jersey, luego chocará ante Ecuador el 7 de junio en Columbus, y cerrará la serie frente a Austria el 10 de junio en Los Ángeles. Estos partidos se disputarán dentro del marco de la fecha FIFA de junio, aunque el último compromiso ya quedaría fuera de la ventana oficial. Los estadios y el inicio de la venta de boletos serán confirmados en los próximos días.

Guatemala volverá a jugar tras la derrota ante Argelia del pasado 27 de marzo en Italia, que representó el segundo tropiezo ante una selección mundialista en lo que va del año, luego de la caída ante Canadá el 17 de enero en Estados Unidos. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena, quien además se recupera de una intervención quirúrgica, no tendrá competencia oficial hasta septiembre, cuando dispute la Liga de Naciones de la Concacaf.

Los tres amistosos serán una prueba de máxima exigencia para el combinado nacional, no solo por la jerarquía de los rivales, sino también porque permitirán evaluar el plantel completo, ya que Guatemala podrá contar con sus principales figuras. En un contexto de críticas y cuestionamientos tras los últimos resultados, estos encuentros representan una oportunidad para recuperar confianza y mostrar una mejor versión.

Los rivales de Guatemala en junio 2026

Guatemala se medirá ante tres selecciones que estarán presentes en el Mundial 2026. República Checa integra el Grupo A junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur; Ecuador aparece en el Grupo E con Alemania, Curazao y Costa de Marfil; mientras que Austria competirá en el Grupo J frente a Argentina, Argelia y Jordania. Un calendario de lujo para la Bicolor, que tendrá en Estados Unidos tres pruebas de élite para medir su verdadero nivel.

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