Comunicaciones, bajo presión: la exigencia que puede costarle puntos

Fantasma Figueroa tendrá que tomar una importante decisión en su alineación.

Comunicaciones busca la salvación en Guatemala | @CremasOficial

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala entra en su etapa más decisiva, con apenas cuatro jornadas por disputarse y una tabla acumulada que sigue al rojo vivo. En ese contexto, Comunicaciones todavía no puede respirar tranquilo, ya que su situación en la lucha por la permanencia sigue siendo delicada y cualquier tropiezo podría costarle caro en el cierre del campeonato.

Los Cremas rescataron un empate en su visita a Atlético Mictlán este domingo, un punto que sirve pero no alcanza para despejar dudas. Incluso, el panorama podría complicarse aún más si Guastatoya vence a Achuapa en el cierre de la jornada 18, ya que Comunicaciones podría quedar a solo tres puntos de la zona de descenso, con 12 unidades todavía en juego.

Pero el equipo albo no solo está obligado a sumar resultados positivos: también debe cumplir con una exigencia reglamentaria que podría convertirse en un problema serio si no se respeta. En las cuatro fechas restantes, el técnico Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa deberá darle minutos a futbolistas Sub-20, ya que el club todavía no completa el mínimo requerido por la Liga Nacional.

Cuántos minutos debe sumar Comunicaciones

Actualmente, Comunicaciones necesita sumar 94 minutos más en cancha con jugadores Sub-20 para alcanzar los 1250 minutos obligatorios establecidos por el reglamento. En caso de no cumplirlo, el equipo podría recibir una quita de puntos, una sanción que en el actual escenario sería devastadora para sus aspiraciones de mantenerse fuera del descenso.

Hasta el momento, el juvenil con más participación es Andy Contreras, quien acumula 369 minutos en el Clausura 2026. Otro nombre que venía aportando es Samuel Camacho, pero se encuentra lesionado, por lo que el cuerpo técnico deberá buscar alternativas rápidamente para no quedar expuesto en el tramo más caliente del torneo.

En ese sentido, aparecen como opciones David Prada (17 años) y Joseph Folgar (18), aunque ambos todavía no han tenido continuidad real. Prada es el único que sumó minutos en este 2026, pero apenas registra 163 minutos, y luego perdió espacio en la consideración del entrenador, por lo que su regreso se daría en un momento de máxima presión.

Con la tabla acumulada ajustada y el margen de error cada vez más pequeño, Comunicaciones deberá afrontar las próximas jornadas con doble obligación: ganar puntos para alejarse del descenso y, al mismo tiempo, cumplir con la regla Sub-20 para evitar una sanción que podría complicar seriamente su futuro deportivo.

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