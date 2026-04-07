Palmeiras llega a Cartagena entre música y revuelo por una papayera

El arribo del ‘Verdao’ no pasó desapercibido en redes sociales previo al compromiso ante Junior por Copa Libertadores.

Palmeiras debutará ante Junior por Libertadores | REUTERS

La Copa Libertadores abre el telón en la fase de grupos. Llegan los ‘pesos pesados’ a pisar de entrada con el objetivo de ganar. Esa es la consigna de Palmeiras, el elenco dirigido por Abel Ferreira, que terminó subcampeón en la edición pasada por una derrota a manos de Flamengo en suelo inca.

El cuadro líder del Brasileirao empacó maletas para llegar a Colombia. El Junior de Barranquilla, del otro lado, tuvo que cambiar su sede para disputar los duelos de Libertadores por cuenta de las refacciones al Metropolitano de la capital atlanticense. Fue por esto que se tuvo que mudar al Jaime Morón de Cartagena, ciudad vecina en la Costa Caribe.

Hay alta expectativa por un durísimo examen para el ‘Tiburón’. Los del ‘Verdao’, con un Jhon Arias inspirado, se perfilan como favoritos para ganar el compromiso. Eso sí, llamó poderosamente la atención la euforia con la que fue recibido el elenco brasileño.

El recibimiento a Palmeiras

Toda la delegación, en cabeza de Ferreira, llegó sobre la noche de este lunes al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. Las autoridades municipales estuvieron muy al tanto del arribo, al punto de que fueron recibidos con papayeras y música tradicional colombiana. Por supuesto, esto generó opiniones divididas.

“Ya Palmeiras está en Cartagena. Gran recibimiento a su llegada por parte de la Alcaldía de Cartagena. Bienvenidos a la ciudad más bonita de Colombia”, trinó el alcalde Dumek Turbay en sus redes sociales.

Ya @Palmeiras 🇧🇷 está en #Cartagena. Gran recibimiento a su llegada por parte de @AlcaldiaCTG.



¡Bem-vindo a cidade mais bonita da Colombia!



Estamos a pocas horas de que ruede el balón de la #GloriaEterna en el Morón ⚽️ https://t.co/0OBy7kSlOj pic.twitter.com/JVrn7NzcgP — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) April 7, 2026

Unos están de acuerdo con la demostración cultural. Otros indican que no fue lo ideal, pues plantean la ida de hacer sentir “visitantes” a los equipos extranjeros para una Copa Libertadores. Regularmente eso no ocurre cuando llegan los clubes colombianos a otros países.

Palmeiras llega con nómina de lujo a Colombia. El ‘Verdao’ viene de ganarle 1-2 a Bahía en la última fecha del Brasileirao, asegurando la punta del torneo con un Jhon Arias infalible que sumó otro gol a su cuenta. Las bajas confirmadas, hasta ahora, son de Joaquín Piquerez y Jefte para el duelo ante los rojiblancos este miércoles 8 de abril a las 7:30 de la noche (hora COL).

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