Rating Colombia del 6 de abril de 2026, según CNC: ‘A Otro Nivel’ prolonga su exitoso liderato

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este lunes 6 de abril.

Los jurados de ‘A Otro Nivel’ | Foto: Caracol TV

Caracol sigue picando en punta. Ya se volvió prácticamente una costumbre poner el mismo canal en el horario prime nocturno y así lo demuestran los niveles de audiencia, superando ampliamente a RCN por lejos. A través de Claro Sports, consulte cómo quedó el rating de este inicio de semana.

Rating en Colombia del 6 de abril de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

A Otro Nivel – Caracol TV – 10.94% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 9.96% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 6.11% La Casa de los Famosos – RCN TV – 5.72% Las de Siempre – RCN TV – 5.64% Noticias RCN de las 7:00 p.m. – 5.31% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 5.25% Espacio Político (Partido de la U) – Caracol TV – 5.07% La Reina del Flow 3 – Caracol TV – 4.93% Tormenta de Pasiones – Caracol TV – 4.16%

Parrilla futbolera de este miércoles, 7 de abril del 2026:

2:00 p.m. | Real Madrid vs Bayern | Cuartos de final de Champions League.

2:00 p.m. | Sporting de Lisboa vs Arsenal | Cuartos de final de Champions League.

4:00 p.m. | Águilas Doradas vs Bucaramanga | Liga BetPlay.

5:00 p.m. | La Guaira vs Fluminense | Copa Libertadores.

5:00 p.m. | Independiente Rivadavia vs Bolívar | Copa Libertadores.

5:00 p.m. | Barracas Central vs Vasco Da Gama | Copa Sudamericana.

5:00 p.m. | Independiente Petrolero vs Racing | Copa Sudamericana.

6:00 p.m. | Colombia vs Chile | Sudamericano sub 17.

7:00 p.m. | Barcelona vs Cruzeiro | Copa Libertadores.

7:00 p.m. | Always Ready vs Liga de Quito | Copa Libertadores.

7:00 p.m. | O’Higgins vs Millonarios | Copa Sudamericana.

7:30 p.m. | Universidad Católica vs Boca Juniors | Copa Libertadores.

7:30 p.m. | Boston River vs Sao Paulo | Copa Sudamericana.

7:30 p.m. | Barranquilla vs Real Santander | Torneo BetPlay.

9:00 p.m. | Deportes Tolima vs Universitario | Copa Libertadores.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías define los niveles de audiencia por medio de porcentajes. Allí se recopilan los datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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