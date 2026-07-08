Olav Kooij gana la etapa 5 del Tour de Francia 2026 en Pau tras un cierre marcado por caídas

El ciclista neerlandés conquista su primera victoria en La Grande Boucle; el mexicano Isaac del Toro cerró en el lugar 32 y sigue ocho en la general

Olav Kooij gana la quinta etapa del Tour de Francia | Foto por JEFF PACHOUD / AFP

Olav Kooij se quedó con la etapa 5 del Tour de Francia 2026, en una jornada con llegada en Pau que terminó definida en embalaje masivo y con varios incidentes en los últimos kilómetros. El corredor del Decathlon CMA CGM Team cruzó primero la meta con un tiempo de 3:29:07, después de imponerse en el sprint final ante varios especialistas. La fracción se disputó sobre 158.3 kilómetros entre Lannemezan y Pau, en un recorrido considerado favorable para los velocistas. Max Kanter y Tim Merlier completaron el podio.

Tadej Pogacar entró en el lugar 21, con tiempo de 3:29:21, a 14 segundos de Olav Kooij; en ese mismo grupo llegó el mexicano Isaac del Toro, quien finalizó 32, también a 14 segundos, con el UAE Team Emirates XRG. Entre los latinoamericanos, el mejor ubicado fue el colombiano Fernando Gaviria, 17 con el mismo tiempo del ganador; después aparecieron el ecuatoriano Richard Carapaz, 25; Del Toro, 32; y los colombianos Sergio Higuita, 42; Egan Bernal, 44; y Harold Tejada, 45, todos registrados a 14 segundos del vencedor de la etapa.

El triunfo de Kooij llegó después de una etapa controlada durante buena parte del día por el pelotón, pero alterada por la fuga de Baptiste Veistroffer, del Lotto Intermarché, quien atacó desde los primeros kilómetros. El francés tomó una ventaja inicial de 30 segundos y después amplió la diferencia por encima de los tres minutos, con lo que obligó a los equipos con intereses en el esprint a trabajar desde lejos.

Veistroffer fue el protagonista de la primera mitad del recorrido. A 153 kilómetros de la meta ya tenía 1:15 sobre el grupo principal y, poco después, la diferencia subió a 2:14. La ventaja llegó a 3:34 cuando restaban 135 kilómetros, mientras el pelotón mantenía el ritmo sin acelerar de manera inmediata. En ese tramo también comenzó a rodar Torstein Træen con el maillot amarillo, luego de tomar el liderato general en la etapa anterior.

La carrera tuvo un primer punto de tensión rumbo al esprint intermedio de Vic-en-Bigorre, que entregaba 25 puntos al primero. Veistroffer llegó con margen suficiente para llevarse esa bonificación, mientras detrás se abrió la disputa por las posiciones restantes. Max Kanter y Mads Pedersen completaron los primeros lugares en ese paso intermedio, en una lucha que también tenía impacto para la clasificación por puntos.

Después del sprint intermedio, el pelotón empezó a reducir la diferencia. A 64 kilómetros del final, la ventaja del fugado estaba en 2:52; más adelante, a 40 kilómetros, el grupo ya trabajaba con mayor organización. Equipos como Soudal Quick-Step y Alpecin-Premier Tech tuvieron presencia en la persecución, conscientes de que la llegada a Pau ofrecía una oportunidad para los embaladores.

El último ascenso puntuable del día, la Côte de Baleix, de tercera categoría, permitió que Veistroffer sumara dos puntos para la clasificación de montaña. Sin embargo, su margen ya era menor. A 31 kilómetros del final, el pelotón estaba a poco más de un minuto, y a 22 kilómetros aparecieron movimientos de corredores como Fred Wright, Valentin Paret-Peintre y Kasper Asgreen, quienes intentaron acercarse al líder de carrera.

La fuga quedó neutralizada a ocho kilómetros de la meta, cuando el grupo principal terminó por absorber a los últimos corredores que resistían por delante. Desde ese momento, la etapa cambió de ritmo. Los equipos comenzaron a ordenar sus trenes de lanzamiento y a buscar posiciones para el remate en Pau, con el Cofidis, Soudal Quick-Step, Alpecin-Premier Tech y Lidl-Trek entre las formaciones que intentaron colocar a sus velocistas.

El cierre estuvo condicionado por las caídas. A cinco kilómetros de la meta, Fernando Gaviria estuvo cerca de irse al suelo en una acción en la que varios corredores quedaron comprometidos. En ese incidente, Alex Molenaar, del Caja Rural, fue uno de los más afectados, después de haber sido animador en la zona de montaña. La tensión aumentó en los últimos dos kilómetros, cuando los equipos buscaron espacio para lanzar el esprint en medio de un grupo fragmentado.

En la recta final, Kooij encontró el espacio para superar a sus rivales y firmar la victoria de etapa. Max Kanter, del XDS Astana Team, terminó segundo con el mismo tiempo, mientras que Tim Merlier, del Soudal Quick-Step, completó el podio. También entraron en el grupo principal Huub Artz, Jasper Philipsen, Biniam Girmay, Mads Pedersen, Milan Fretin, Anthony Turgis y Søren Wærenskjold, todos registrados a 0:00 respecto al ganador.

El resultado dejó a Kooij como ganador de la primera llegada diseñada para velocistas en esta edición, después de cuatro jornadas que habían estado marcadas por recorridos de mayor exigencia y cambios en la clasificación general. La etapa también confirmó que el control del pelotón sobre la fuga fue calculado, aunque el cierre dejó consecuencias por las caídas y por la pelea de posiciones en los últimos kilómetros.

La jornada concluyó con victoria del Decathlon CMA CGM Team y con una lectura clara para los equipos: el Tour entró en una fase donde los embaladores tienen margen para buscar triunfos, pero los cierres técnicos y la colocación dentro del pelotón pueden cambiar los planes en pocos metros. Pau entregó un ganador en esprint, pero también dejó una advertencia para las siguientes etapas del recorrido.

Resultados de la etapa 5 del Tour de Francia

Olav Kooij se llevó la victoria, mientras que Isaac del Toro cruzó la meta en el sitio 32. Aquí los primeros 10 y cómo le fue a los ciclistas latinoamericanos:

Posición Ciclista Equipo Tiempo Diferencia 1 Olav Kooij Decathlon CMA CGM Team 3:29:07 — 2 Max Kanter XDS Astana Team 3:29:07 +0:00 3 Tim Merlier Soudal Quick-Step 3:29:07 +0:00 4 Huub Artz Lotto Intermarché 3:29:07 +0:00 5 Jasper Philipsen Alpecin-Premier Tech 3:29:07 +0:00 6 Biniam Girmay NSN Cycling Team 3:29:07 +0:00 7 Mads Pedersen Lidl-Trek 3:29:07 +0:00 8 Milan Fretin Cofidis 3:29:07 +0:00 9 Anthony Turgis TotalEnergies 3:29:07 +0:00 10 Søren Wærenskjold Uno-X Mobility 3:29:07 +0:00 17 Fernando Gaviria Caja Rural-Seguros RGA 3:29:07 +0:00 21 Tadej Pogacar UAE Team Emirates XRG 3:29:21 +0:14 25 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 3:29:21 +0:14 32 Isaac del Toro UAE Team Emirates XRG 3:29:21 +0:14 42 Sergio Higuita XDS Astana Team 3:29:21 +0:14 44 Egan Bernal Netcompany Ineos Cycling Team 3:29:21 +0:14 45 Harold Tejada XDS Astana Team 3:29:21 +0:14

Clasificación general del Tour de Francia 2026

El mexicano consiguió 10 segundos de bonificación en la etapa 5 del Tour de Francia y se coloca en el sitio 8 de la clasificación general:

Posición Ciclista Equipo Tiempo Diferencia Bonificación 1 Torstein Træen Uno-X Mobility 16h 32′ 07” — — 2 Sean Quinn EF Education-EasyPost 16h 32′ 35” +00h 00′ 28” — 3 Mathias Vacek Lidl-Trek 16h 35′ 57” +00h 03′ 50” — 4 Tadej Pogacar UAE Team Emirates XRG 16h 40′ 00” +00h 07′ 53” 16” 5 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 16h 40′ 00” +00h 07′ 53” 6” 6 Robin Debruyne Alpecin-Premier Tech 16h 40′ 13” +00h 08′ 06” — 7 Remco Evenepoel Red Bull-Bora-Hansgrohe 16h 40′ 23” +00h 08′ 16” 4” 8 Isaac del Toro UAE Team Emirates XRG 16h 40′ 24” +00h 08′ 17” 10” 9 Juan Ayuso Lidl-Trek 16h 40′ 27” +00h 08′ 20” — 10 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 16h 40′ 48” +00h 08′ 41” —

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