Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 8 de julio

Publicado por Héctor Lázzeri

La calma antes de la tormenta en el Tour, con una jornada de transición que no trajo mayores cambios en las posiciones

¿Cómo va el Tour de France 2026? Resultados de hoy y clasificación general
¿Cómo va el Tour de France 2026? Resultados de hoy y clasificación general |Reuters

Miércoles de transición en el Tour de France. La quinta etapa de la edición 2026 de La Grande Boucle fue la primera etapa llana del recorrido de este año, previo a un jueves de alta montaña en los pirineos.

El recorrido de 158.3 km. de Lannemezan a Pau vio una fuga en solitario. Baptiste Veistroffer partió temprano y se fue más de 100 km. sin acompañantes, pero fue alcanzado en los últimos kilómetros para tener un final al sprint, aunque los reyes de la velocidad fueron sorprendidos.

Etapa 5 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Lannemezan – Pau?

Olav Kooij fue el ganador de la etapa 5 del Tour de France 2026. El neerlandés del Decathlon ganó la llegada en Pau, con 19 ciclistas ingresando con el mismo tiempo, incluyendo a Fernando Gaviria. Los favoritos, incluyendo a Isaac del Toro, Tadej Pogacar y Jonad Vingegaard, entraron a 14 segundos.

Posición Etapa 5CiclistaTiempo
1Olav Kooij3:29:07
2Max Kanter
3Tim Merlier
4Huub Artz
5Jasper Philipsen
6Biniam Girmay
7Mads Pedersen
8Milan Fretin
9Anthony Turgis
10Soren Waerenskjold
11Jenno Berckmoes
12Pascal Ackermann
13Clément Russo
14Rick Pluimers
15Dorian Godon
16Pavel Bittner
17Fernando Gaviria
18Phil Bauhaus
19Mike Teunissen
21Tadej Pogacar+0:14
22Remco Evenepoel+0:14
23Paul Seixas+0:14
25Richard Carapaz+0:14
32Isaac del Toro+0:14
35Juan Ayuso+0:14
44Egan Bernal+0:14
53Jonas Vingegaard+0:14

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 5

No hubo movimientos importantes en la clasificación general el miércoles 8 de julio. Fue la calma antes de la tormenta de los Pirineos que se avecina el jueves. El líder sigue siendo Torstein Traeen, aunque no se espera que se mantenga muchos días de amarillo. Respecto a los favoritos, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard siguen con el mismo tiempo, con Isaac del Toro a 24 segundos de ellos y con 3 segundos de ventaja sobre el francés Paul Seixas.

En cuanto a los colombianos, el mejor es Sergio Huiguita, en la posición 20, seguido de cerca por Egan Bernal y Harold Tejada.

PosiciónCiclistaEquipoTiempo
1.Torstein TraeenUno-X Mobility16:32:07
2.Sean QuinnEF Education – EasyPost+0:28
3.Mathias VacekLidl – Trek+3:50
4.Tadej PogacarUAE Team Emirates – XRG+7:53
5.Jonas VingegaardTeam Visma | Lease a Bike+7:53
6.Ramses DebruyneAlpecin – Premier Tech+8:06
7.Remco EvenepoelRed Bull – BORA – hansgrohe+8:16
8.Isaac del ToroUAE Team Emirates – XRG+8:17
9.Juan AyusoLidl – Trek+8:20
10.Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team+8:41
15. Richard CarapazEF Education – Easy Post+9:38
20.Sergio HuiguitaXDS Astana Team+11:16
23.Egan BernalNetcompany INEOS+12:08
24.Harold TejadaXDS Astana Team+12:31

¿A qué hora inicia la próxima etapa 6 del Tour de Francia 2026?

Tras la jornada de transición del miércoles, el sexto día del Tour de France 2026 es un recorrido de 186.2 km entre Pau y Gavarnie-Gedre, con una jornada de alta montaña. Se sube el Col d’Aspin (12 km al 6.5%), el Tourmalet (17.1 km al 7.3%) y se cierra en alto con el ascenso final a Gavarnie-Gèdre (18.7 km al 3.7% de media, con rampas máximas del 9%), con 4,100 metros de desnivel.

La jornada dará inicio en punto de las 12:25 horas, tiempo de Francia, 4:25 a.m. del centro de México y 5:25 de Bogotá.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

En México, el Tour de France se puede seguir por ESPN y Disney+. En Colombia, Caracol TV y RCN también lo transmitirán.

Te puede interesar:

Isaac del Toro, etapa 5 del Tour de Francia 2026: resumen, clasificación y resultados

Ciclismo

Isaac del Toro, etapa 5 del Tour de Francia 2026: resumen, clasificación y resultados

Olav Kooij gana la etapa 5 del Tour de Francia 2026 en Pau tras un cierre marcado por caídas

Ciclismo

Olav Kooij gana la etapa 5 del Tour de Francia 2026 en Pau tras un cierre marcado por caídas

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 6 Pau - Gavarnie Gédre

Ciclismo

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 6 Pau – Gavarnie Gédre