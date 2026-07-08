Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 8 de julio

La calma antes de la tormenta en el Tour, con una jornada de transición que no trajo mayores cambios en las posiciones

¿Cómo va el Tour de France 2026? Resultados de hoy y clasificación general |Reuters

Miércoles de transición en el Tour de France. La quinta etapa de la edición 2026 de La Grande Boucle fue la primera etapa llana del recorrido de este año, previo a un jueves de alta montaña en los pirineos.

El recorrido de 158.3 km. de Lannemezan a Pau vio una fuga en solitario. Baptiste Veistroffer partió temprano y se fue más de 100 km. sin acompañantes, pero fue alcanzado en los últimos kilómetros para tener un final al sprint, aunque los reyes de la velocidad fueron sorprendidos.

Etapa 5 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido Lannemezan – Pau?

Olav Kooij fue el ganador de la etapa 5 del Tour de France 2026. El neerlandés del Decathlon ganó la llegada en Pau, con 19 ciclistas ingresando con el mismo tiempo, incluyendo a Fernando Gaviria. Los favoritos, incluyendo a Isaac del Toro, Tadej Pogacar y Jonad Vingegaard, entraron a 14 segundos.

Posición Etapa 5 Ciclista Tiempo 1 Olav Kooij 3:29:07 2 Max Kanter “ 3 Tim Merlier “ 4 Huub Artz “ 5 Jasper Philipsen “ 6 Biniam Girmay “ 7 Mads Pedersen “ 8 Milan Fretin “ 9 Anthony Turgis “ 10 Soren Waerenskjold “ 11 Jenno Berckmoes “ 12 Pascal Ackermann “ 13 Clément Russo “ 14 Rick Pluimers “ 15 Dorian Godon “ 16 Pavel Bittner “ 17 Fernando Gaviria “ 18 Phil Bauhaus “ 19 Mike Teunissen “ 21 Tadej Pogacar +0:14 22 Remco Evenepoel +0:14 23 Paul Seixas +0:14 25 Richard Carapaz +0:14 32 Isaac del Toro +0:14 35 Juan Ayuso +0:14 44 Egan Bernal +0:14 53 Jonas Vingegaard +0:14

Clasificación general del Tour de Francia 2026, al momento: etapa 5

No hubo movimientos importantes en la clasificación general el miércoles 8 de julio. Fue la calma antes de la tormenta de los Pirineos que se avecina el jueves. El líder sigue siendo Torstein Traeen, aunque no se espera que se mantenga muchos días de amarillo. Respecto a los favoritos, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard siguen con el mismo tiempo, con Isaac del Toro a 24 segundos de ellos y con 3 segundos de ventaja sobre el francés Paul Seixas.

En cuanto a los colombianos, el mejor es Sergio Huiguita, en la posición 20, seguido de cerca por Egan Bernal y Harold Tejada.

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1. Torstein Traeen Uno-X Mobility 16:32:07 2. Sean Quinn EF Education – EasyPost +0:28 3. Mathias Vacek Lidl – Trek +3:50 4. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG +7:53 5. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike +7:53 6. Ramses Debruyne Alpecin – Premier Tech +8:06 7. Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe +8:16 8. Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG +8:17 9. Juan Ayuso Lidl – Trek +8:20 10. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +8:41 15. Richard Carapaz EF Education – Easy Post +9:38 20. Sergio Huiguita XDS Astana Team +11:16 23. Egan Bernal Netcompany INEOS +12:08 24. Harold Tejada XDS Astana Team +12:31

¿A qué hora inicia la próxima etapa 6 del Tour de Francia 2026?

Tras la jornada de transición del miércoles, el sexto día del Tour de France 2026 es un recorrido de 186.2 km entre Pau y Gavarnie-Gedre, con una jornada de alta montaña. Se sube el Col d’Aspin (12 km al 6.5%), el Tourmalet (17.1 km al 7.3%) y se cierra en alto con el ascenso final a Gavarnie-Gèdre (18.7 km al 3.7% de media, con rampas máximas del 9%), con 4,100 metros de desnivel.

La jornada dará inicio en punto de las 12:25 horas, tiempo de Francia, 4:25 a.m. del centro de México y 5:25 de Bogotá.

Tour de Francia 2026 en vivo: ¿Dónde ver y quién transmite las carreras de Isaac del Toro?

En México, el Tour de France se puede seguir por ESPN y Disney+. En Colombia, Caracol TV y RCN también lo transmitirán.

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