Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 6 Pau – Gavarnie Gédre

El ciclista mexicano continúa con su primera participación en el máximo certamen del ciclismo profesional

¿A qué hora y dónde ver a Del Toro en el Tour de Francia? | Claro Sports.

La montaña hará su primera gran aparición en el Tour de Francia 2026 con una etapa que promete comenzar a marcar diferencias entre los candidatos al maillot amarillo. Este jueves 9 de julio, el pelotón afrontará un recorrido de 186.2 kilómetros entre Pau y Gavarnie-Gèdre, una jornada diseñada para los escaladores y considerada una de las más exigentes de la primera semana.

En la Etapa 5, Olav Kooij ganó tras imponerse en un embalaje masivo con tiempo de 3:29:07. La jornada de 158.3 kilómetros entre Lannemezan y Pau estuvo marcada por la fuga de Baptiste Veistroffer, quien animó buena parte del recorrido antes de ser neutralizado a ocho kilómetros de la meta. En el cierre, las caídas y la pelea por la colocación condicionaron el esprint final, donde Kooij superó a Max Kanter y Tim Merlier. Entre los favoritos y latinoamericanos, Tadej Pogacar fue 21 e Isaac del Toro 32, ambos a 14 segundos; Fernando Gaviria fue el mejor latinoamericano al finalizar 17 con el mismo tiempo del ganador.

A continuación, te compartimos el horario de salida y llegada en México, así como dónde ver en vivo la etapa 6 del Tour de Francia 2026, además de los detalles del recorrido, los puertos de montaña y todo lo que debes saber antes del inicio de una de las jornadas más esperadas de la carrera.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre el mexicano la etapa etapa 6 Pau – Gavarnie Gèdre?

Después de varias etapas en las que los velocistas y los clasicómanos fueron protagonistas, el trazado llevará a los corredores al corazón de los Pirineos, donde deberán superar ascensos históricos como el Col d’Aspin y el Col du Tourmalet, antes de encarar un inédito final en alto en la estación de esquí de Gavarnie-Gèdre. Con más de 4,100 metros de desnivel acumulado, la clasificación general podría sufrir cambios importantes.

La sexta etapa del Tour de Francia 2026 se correrá el jueves 9 de julio entre Pau y Gavarnie Gédre. Recuerda que podrás seguir todas las acciones en el minuto a minuto que Claro Sports traerá para ti a partir de las 4:40 horas (México) 5:40 horas (Colombia).

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online

La transmisión de todas las etapas del Tour de Francia 2026 (incluida la sexta desde Pau hasta Gavarnie Gédre) estará a cargo de ESPN, tanto para México como para gran parte de América Latina.

En otros países de la región, la carrera contará con distintas opciones: por ejemplo en Colombia se prevé su emisión a través de Caracol TV y Canal RCN

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

El Tour de Francia 2026 se disputará del 4 al 26 de julio y contará con 21 etapas: siete llanas, cuatro de media montaña, ocho de alta montaña, una contrarreloj por equipos y una contrarreloj individual. La ruta tendrá dos jornadas de descanso y cinco finales en alto, con subidas como Gavarnie-Gèdre, Plateau de Solaison, Orcières-Merlette y dos llegadas en Alpe d’Huez.

Esta edición representará el 27º Grand Départ fuera de territorio francés y la tercera ocasión en la que la carrera arrancará en España, después de San Sebastián 1992 y Bilbao 2023. Barcelona volverá a ser protagonista como punto de partida, mientras que el trazado pasará por siete regiones y 29 departamentos de Francia, además de incluir diez sedes debutantes, entre ellas Tarragona, Granollers y el Circuito de Nevers Magny-Cours.

La alta montaña será determinante en el recorrido, con paso por Pirineos, Alpes, Vosgos, Jura y Macizo Central. El Col du Galibier, con 2,642 metros, será el techo de la competencia. En total, participarán 184 ciclistas de 23 equipos, con un desnivel acumulado superior a los 54 mil metros y una segunda contrarreloj individual en la etapa 16, entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, sobre 26 kilómetros.

Etapa 6 del Tour de Francia | Tour de Francia Oficial.

Etapa 7. Hagetmau – Bordeaux | 175,1 km

Etapa 8. Periguex – Bergerac | 180,4 km

Etapa 9. Malemort – Ussel| 185,5 km

Etapa 10. Aurillac – Le Lioran | 166,6 km

Etapa 11. Vichy – Nevers | 161,3 km

Etapa 12. Circuit Nevers Magny Cours – Chalon-Sur-Saone | 179,1 km

Etapa 13. Dole – Belfort | 205,8 km

Etapa 14. Mulhouse – Le Markstein | 155,3 km

Etapa 15. Champagnole – Plateau de Solaison | 183,9 km

Etapa 16. Évian Les Bains Thonon – Les Bains | 26,1 km

Etapa 17. Chambery – Voiron | 174,7 km

Etapa 18. Voiron – Orcieres Merlette | 185,2 km

Etapa 19. GAP – Alpe D’Hue | 127,9 km

Etapa 20. Le Bourg D’Oisans – Alpe D´Huez

Etapa 21. Thoiry – París Champs Élysées | 133 km

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