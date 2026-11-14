Los errores de Tena y el “milagro” que necesita Guatemala para dar vuelta la serie ante Canadá

El entrenador Luis Fernando Tena reconoció que su planteamiento inicial influyó en el resultado.

Luis Fernando Tena ante un gran desafío | X: @fedefut_oficial

La Selección de Guatemala sufrió una derrota por 3-2 frente a Canadá en el estadio Manuel Felipe Carrera, durante la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. El entrenador Luis Fernando Tena reconoció que su planteamiento inicial influyó en el resultado.

El conjunto guatemalteco llegó al descanso con una desventaja de tres goles, luego de las anotaciones de Tani Oluwaseyi, Liam Millar y Jonathan David. La superioridad canadiense dejó en evidencia las dificultades del equipo local para controlar el mediocampo y proteger su defensa.

Tena decidió utilizar una formación ofensiva pese a las ausencias de Jorge Aparicio, Stheven Robles y Jonathan Franco. La inclusión de Jesús López no consiguió compensar esas bajas y Guatemala sufrió para recuperar la pelota y contener las transiciones del rival.

“Intenté jugar ofensivo, un esquema que nos había dado buenos resultados frente a Jamaica, El Salvador y Surinam. Quise seguir con esa misma intención a pesar de los riesgos que se corrían“, explicó el entrenador durante la conferencia de prensa.

El técnico también reconoció que su equipo perdió el control después del comienzo del encuentro. “Después de los primeros 15 minutos fuimos claramente superados. Asumo la responsabilidad por querer jugar de manera muy ofensiva“, manifestó.

El milagro que necesita Guatemala para eliminar a Canadá

La reacción llegó durante el segundo tiempo, cuando Guatemala modificó su funcionamiento y encontró mayores espacios para atacar. Óscar Santis y Matt Evans marcaron los descuentos que permitieron reducir la diferencia y mantener abierta la serie.

Tena explicó los cambios realizados durante el descanso: “Teníamos que tener más jugadores de recuperación en el medio campo. Había que cambiar a un 4-3-3, un balance entre el medio campo y la delantera”, señaló sobre los ajustes tácticos.

El entrenador también destacó la participación de los jóvenes Matt Evans y Olger Escobar, quienes contribuyeron a mejorar el rendimiento colectivo. “Tienen que ir poco a poco, no falta mucho para que sean titulares. Han hecho un buen trabajo”, aseguró.

Guatemala deberá buscar una remontada el próximo 16 de noviembre en Toronto. Necesita ganar por al menos dos goles para asegurar su clasificación a las semifinales, mientras que una victoria por la mínima obligaría a considerar los criterios de desempate de la competición. También está en juego el boleto directo a la Copa Oro 2027.

“Tenemos las esperanzas de poder hacer algo. Claramente ellos tienen la ventaja, pero iremos a buscar un resultado favorable”, expresó Tena. Para conseguir la clasificación, Guatemala deberá corregir los problemas defensivos y evitar repetir el comienzo que condicionó el encuentro de ida.

El historial ante Canadá complica las aspiraciones de Guatemala

Los antecedentes tampoco favorecen a la selección guatemalteca. Con la derrota por 3-2 en El Trébol, Canadá amplió su dominio histórico sobre la Bicolor. En 18 enfrentamientos, el conjunto norteamericano acumula 13 victorias, mientras que Guatemala registra dos triunfos y tres empates.

Sin embargo, el equipo de Luis Fernando Tena cuenta con un antecedente reciente que alimenta sus expectativas. En los cuartos de final de la Copa Oro 2025, Guatemala eliminó a Canadá mediante una definición por penales, después de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario.

La última victoria guatemalteca dentro de los 90 minutos se produjo en 2004, durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 2006. En aquella oportunidad, Carlos Ruiz convirtió los dos goles del triunfo por 2-0 en Vancouver. Más de dos décadas después, la Bicolor necesita repetir una actuación de esas características para revertir la serie y avanzar a semifinales.

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