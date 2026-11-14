Suchitepéquez vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Guatemala

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Suchitepéquez vs Antigua GFC, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Suchitepéquez y Antigua GFC se enfrentarán este domingo 15 de noviembre por la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de Guatemala, en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango. Ambos equipos llegan con realidades diferentes en la clasificación y necesitan sumar puntos para cumplir sus objetivos. El último enfrentamiento entre ambos terminó con una victoria de Antigua por 3-2, el pasado 14 de septiembre, durante la novena fecha del campeonato.

Suchitepéquez afrontará este compromiso con la necesidad de recuperarse después de perder por 4-0 frente a Deportivo Guastatoya el pasado 6 de noviembre. Los Venados ocupan la última posición de la clasificación con 12 puntos después de 19 partidos disputados. El conjunto de Mazatenango intentará aprovechar su condición de local para conseguir una victoria que le permita mejorar su situación antes de visitar a Xelajú en la próxima jornada.

Por su parte, Antigua GFC llegará después de vencer por 2-0 a Deportivo Malacateco el pasado 8 de noviembre. Los Panzas Verdes lideran la clasificación con 38 unidades y buscarán mantenerse en lo más alto del campeonato. El equipo visitante intentará repetir el resultado conseguido en el enfrentamiento anterior y sumar tres puntos para consolidar su posición de cara a la fase final del Apertura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Suchitepéquez vs Antigua GFC de la jornada 20 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Suchitepéquez y Antigua GFC será el domingo 15 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Carlos Salazar Hijo y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Suchitepéquez vs Antigua GFC hoy

Suchitepéquez no podrá contar con Santiago Gómez tras ser expulsado en la última jornada, mientras que Antigua GFC no tiene jugadores suspendidos. Sin embargo, los Panzas Verdes no tendrán disponibles a Luis Morán, José Rosales, Oscar Castellanos, William Fajardo y José Ardón tras ser convocados a la Selección de Guatemala. Se estima que Domingo Salazar y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Suchitepéquez : Julio Secaida, Figo Montaño, Dany Rodas, Nery Cabrera, Gabriel Monterroso, Armando Zamorano, Denis Herrera, Marco Rivas, Diego Cotity, Wilson Díaz, Fabricio González. DT : Domingo Salazar.

: Julio Secaida, Figo Montaño, Dany Rodas, Nery Cabrera, Gabriel Monterroso, Armando Zamorano, Denis Herrera, Marco Rivas, Diego Cotity, Wilson Díaz, Fabricio González. : Domingo Salazar. Antigua GFC: Jorge Moreno, Alexander Robinson, Jorge Gonzalez, Suhander Zúñiga, José Gálvez, Santiago Garzaro, Allan García, Enrique Camargo, Kevin López, Diego Fernández, Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes y últimos resultados del Suchitepéquez vs Antigua GFC en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Suchitepéquez y Antigua GFC:

14 de septiembre de 2026 | Antigua GFC 3-2 Suchitepéquez | Torneo Apertura

19 de abril de 2018 | Antigua GFC 2-3 Suchitepéquez | Torneo Clausura

18 de febrero de 2018 | Suchitepéquez 1-3 Antigua GFC | Torneo Clausura

8 de octubre de 2017 | Antigua GFC 5-0 Suchitepéquez | Torneo Apertura

5 de agosto de 2017 | Suchitepéquez 1-0 Antigua GFC | Torneo Apertura

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