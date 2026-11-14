San Pedro vs Marquense en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Guatemala

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San Pedro vs Marquense, partido en vivo y en directo | Claro Sports

San Pedro FC y Deportivo Marquense se enfrentarán este domingo 15 de noviembre por la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de Guatemala. Ambos equipos buscarán sumar tres puntos en un enfrentamiento entre representantes del departamento de San Marcos. El último antecedente entre ambos se registró el 12 de septiembre, cuando igualaron 0-0 en el estadio de Marquense, durante la novena fecha del campeonato. Ahora, los Gallos intentarán aprovechar su localía para conseguir una victoria.

San Pedro FC intentará aprovechar su condición de local para regresar a la victoria después de caer por 2-1 frente a Deportivo Mixco el pasado 7 de noviembre. Los Gallos buscarán mejorar su rendimiento defensivo y conseguir mayor efectividad en ataque. El conjunto sampedrano necesita sumar para mejorar su posición en la clasificación antes de visitar a Cobán Imperial en la próxima jornada.

Por su parte, Marquense llegará después de perder por 2-0 frente a Comunicaciones en su última presentación, también disputada el 7 de noviembre. Los Leones buscarán recuperarse fuera de casa y cortar su racha negativa. Los antecedentes recientes muestran enfrentamientos equilibrados entre ambos clubes, con empates en sus últimos cruces. El equipo visitante intentará romper esa tendencia y conseguir tres puntos importantes para sus aspiraciones en el Apertura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo San Pedro vs Marquense de la jornada 20 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre San Pedro y Marquense será el domingo 15 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Municipal de San Pedro y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan San Pedro vs Marquense hoy

Ni San Pedro MC ni Marquense cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Edwin Vásquez y Fernando Banegas no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

San Pedro : Vander Cruz, Luis Navas, David Álvarez (C), Renny Folleco, Aarón Navarro, Julio Fajardo, Osman Salguero, Edgar Macal, Kevin Illescas, Luis Martínez, Sebastián Colón. DT : Edwin Vásquez.

: Vander Cruz, Luis Navas, David Álvarez (C), Renny Folleco, Aarón Navarro, Julio Fajardo, Osman Salguero, Edgar Macal, Kevin Illescas, Luis Martínez, Sebastián Colón. : Edwin Vásquez. Marquense: Gustavo Gutiérrez, Randall Corado, Gerardo Gordillo, Oscar Linton (C), Edwin Castillo, Alexis Matta, Carlos Santos, Yordin Hernández, David Chuc, Denilson Ochaeta, Erick Sánchez. DT: Fernando Banegas.

Antecedentes y últimos resultados del San Pedro vs Marquense en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Pedro y Marquense:

12 de septiembre de 2026 | Marquense 0-0 San Pedro | Torneo Apertura

10 de marzo de 2024 | San Pedro 0-0 Marquense | Primera División

27 de enero de 2024 | Marquense 2-1 San Pedro | Primera División

27 de septiembre de 2023 | San Pedro 2-2 Marquense | Primera División

12 de agosto de 2023 | Marquense 1-0 San Pedro | Primera División

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