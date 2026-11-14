¿Le abren la puerta a Jorge Bava?: Sebastián Viera no va más como director técnico de Junior

El mayo reto del equipo para la próxima temporada, es el encare de la Copa Libertadores y mejorar la presentación hecha en este 2026.

Jorge Bava y Sebastián Viera/ Vizzor.

Junior de Barranquilla derrotó 0-1 el pasado jueves 12 de noviembre al Deportivo Pasto en el Estadio Libertad. El solitario gol de Carlos Pérez marcó el final del año para el cuadro ‘Tiburón’, una temporada en la que estuvo marcada por el título que le ganaron a Atlético Nacional en Medellín, pero un segundo semestre para el olvido, el cual desencadenó la salida de Alfredo Arias, a pesar de haber sido bicampeón el uruguayo se marchó de la institución ad portas de la disputa de la Copa Libertadores desde fase de grupos.

Pues bien, a otro que no le fue de la mejor manera en el elenco ‘Rojiblanco’, fue a Mario Sebastián Viera, múltiple campeón con el elenco de la Costa e ídolo de para la fanaticada, tampoco continuará con el club para el año venidero. El club confirmó su salida, en la antesala de lo que será el restante de la disputa de la fecha 19 de esta Liga BetPlay 2026-II.

Desde su arribo al banquillo del ‘Tiburón’ Sebastián Viera sabía que su vínculo contractual con la institución iba en primera instancia hasta diciembre del presente año, el cual podría ser renovado si los resultados lo acompañaban, infortunadamente para los intereses del uruguayo esto no fue así, el club “agradeció” su corto paso y su ayuda para el remate de esta temporada.

Números de Sebastián Viera como técnico de Junior

Primer partido: 06/09/2026 Junior 3-3 Jaguares.

06/09/2026 Junior 3-3 Jaguares. Total de partidos: 14.

14. Victorias: 5.

5. Empates: 5.

5. Derrotas: 4.

4. Puntos: 20.

20. Último partido: 12/11/2026 Deportivo Pasto 0-1 Junior.

¿Calienta Jorge Bava?

Desde que se conoció la eliminación de Junior de eta Liga BetPlay, comenzaron los rumores que Sebastián Viera no seguiría al frente del equipo para el próximo año, en el que el reto más grande será el de la Copa Libertadores, mucho más después de la penosa presentación del equipo en a edición de este 2026, en la que terminó último de un grupo en el que estaba con Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal, y quedó afuera de absolutamente todo, no le alcanzó ni siquiera para ir a Sudamericana.

Por tal motivo uno de los nombres que más ha sonado en los últimos días en la capital atlanticense es Jorge Bava, el uruguayo que ya sabe lo que es ser campeón en Colombia, tras lo hecho con Independiente Santa Fe en 2025-II, sería el hombre a liderar el banquillo juniorista. El estratega de 45 años está ‘libre’ tras su paso por Nacional de Uruguay, en el que no le fue nada bien y estaría listo para asumir el cargo lo antes posible, mucho más tras la salida de Viera. Se ha comentado que todo está listo y que solamente faltaría la firma del exarquero para oficializar su llegada a Barranquilla.

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