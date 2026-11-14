¿Por qué los hinchas están desconectados de la Selección Colombia?

En las últimas dos fechas FIFA del 2026, se ha evidenciado un claro desinterés de los colombianos hacía su selección nacional.

Colombia venció a Chile | Vizzor

El colombiano le ha venido soltando la mano poco a poco a su Selección Colombia desde lo acontecido en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La sorpresiva eliminación ante Suiza desde el punto del penal ha dejado unas secuelas dentro y fuera del campo que todavía no se logran subsanar.

Tras haber ilusionado con una fase de grupos sin derrotas y haciéndole un gran partido a la Selección de Portugal. El equipo que todos catalogaban como el ideal para por fin ganar algo en el fútbol a nivel de selecciones no pudo igualar lo hecho en Brasil 2014. Esa desilusión junto a las polémicas de todo el proceso de Néstor Lorenzo están cobrando factura.

El hincha de la Selección Colombia siente que se ha perdido la oportunidad más clara de ser campeón de algo con su equipo nacional. El subcampeonato de la Copa América 2024 y la eliminación del Mundial ante Suiza fueron golpes de realidad que han hecho que se instaure una desconexión momentánea del equipo amarillo, azul y rojo.

El desgaste de un proceso sin triunfos

Terminado el Mundial 2026, el seguidor del fútbol en Colombia estuvo muy atento a lo que pasaría con el cargo de Néstor Lorenzo. Pues, después de cuatro años y teniendo una de las mejores generaciones de futbolistas colombianos en la historia, no se pudo lograr ninguno de los objetivos. Ni se ganó un título y mucho menos se logró una mejor participación mundialista que lo hecho en 2014.

Con eso dicho, todo apuntaba a que un cambio de dirección técnica era justo y necesario. Culminado ya un ciclo mundialista completo y con los retiros anunciados. Era más que evidente que todo se iba a convertir en un borrón y cuenta nueva para la Selección Colombia. No obstante, la Federación Colombiana de Fútbol renovó el contrato del entrenador argentino Néstor Lorenzo. Una decisión que no fue bien tomada por más de un aficionado.

Las polémicas y bajas de la Selección Colombia

Adicional a todo lo mencionado anteriormente, la Selección Colombia ha perdido a grandes figuras en el camino. Nada más y nada menos que para comenzar este nuevo ciclo, James Rodríguez ha dicho adiós. Una baja más que importante teniendo en cuenta que era el capitán y máximo referente de la ‘tricolor’.

Ahora bien, junto al ’10’, Juan Fernando Quintero también dio un paso al costado. Un golpe a la ilusión del hincha que se imaginaba una selección al son del fútbol de Juanfer. Dicho eso, de un solo envión , Colombia perdió sus dos volantes creativos y mayores generadores de fútbol ofensivo.

Haciendo cuentas, los seguidores de la ‘tricolor’ vieron como se bajaron del equipo los creativos, pero aún había esperanza con dos futbolistas más. Jhon Arias, quien nunca pudo brillar en su máximo esplendor por estar a la sombra de otros y Jorge Carrascal. Este último, quien tal vez no ha podido demostrar todo su potencial con la amarilla, azul y roja. Pero que su talento no puede ser cuestionable al ser la gran figura del club con mejor plantilla en toda América, Flamengo de Brasil. Eso sí, todo parece indicar que tras un descuerdo con el técnico también ha tomado la decisión de no volver a la selección mientras el argentino sea quien este a cargo.

Sin embargo, el recorrido no termina allí. Pues, con el déficit goleador que ha experimentado el equipo de Néstor Lorenzo desde la salida de Radamel Falcao García, la polémica con Jhon Jáder Durán no deja de ser noticia cada vez que la selección juega. Un delantero de 22 años que así haya o no cometido errores internos y externos, debe ser acercado al equipo ‘cafetero’.

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