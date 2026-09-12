Nueva salida en Suchitepéquez: el club pierde a su segundo técnico en ocho jornadas

La decisión llegó después de los cuestionamientos públicos del presidente de la institución.

Manuel Castañeda se fue de Suchitepéquez | @csdsuchitepequez

Deportivo Suchitepéquez vuelve a cambiar de entrenador en el Torneo Apertura 2026. Manuel Castañeda presentó su renuncia y dejó el cargo después de cuatro partidos, en medio de un inicio de campeonato en el que el equipo no ha logrado encontrar estabilidad desde su regreso a la Liga Nacional.

La salida se produjo después del empate 1-1 frente a Guastatoya en el estadio Carlos Salazar Hijo. Castañeda argumentó asuntos personales al presentar su renuncia, que posteriormente fue aceptada por la Junta Directiva del conjunto mazateco.

La decisión también llegó después de los cuestionamientos públicos del presidente del club, Carlos Villagrán. El dirigente criticó la alineación utilizada por Castañeda ante Guastatoya y manifestó su desacuerdo con algunas de las decisiones tomadas por el cuerpo técnico.

Villagrán fue más allá al referirse al trabajo del entrenador y aseguró que “por eso no se contratan técnicos nacionales”. Tras esas declaraciones, Castañeda decidió dar por terminada su etapa en el equipo, dejando un balance de una victoria, un empate y dos derrotas.

Suchitepéquez pierde dos entrenadores en ocho fechas

La situación vuelve a modificar la planificación del recién ascendido. Suchitepéquez ya perdió a dos entrenadores en apenas ocho jornadas del Apertura 2026. Héctor “Pity” Altamirano había iniciado el campeonato, pero dejó su puesto luego de sumar solamente un punto durante las primeras cuatro fechas.

Mientras la dirigencia busca al tercer técnico del torneo, Wilmer Ávila asumirá de manera interina la conducción del plantel. El actual preparador de porteros estará al frente de los entrenamientos y tomará el mando del equipo para preparar el próximo compromiso.

Los venados ya tienen la mirada puesta en su siguiente presentación, programada para el lunes frente a Antigua GFC. La Junta Directiva, encabezada por Villagrán, deberá avanzar paralelamente en la elección del entrenador que continuará el proyecto.

MÁS INFORMACIÓN: Los 24 jugadores de Guatemala convocados por Tena para la Nations League 2026

Suchitepéquez llega a este nuevo cambio como último de la clasificación con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y cinco derrotas. Los resultados obtenidos entre los ciclos de Altamirano y Castañeda obligan al club a buscar una reacción para salir del fondo de la tabla.

Te puede interesar