Hormiga González en vivo: horario y donde ver el Panetolikos vs Olympiacos de la jornada 7 de la Superliga de Grecia 2026

No te pierdas un solo instante de un nuevo partido de Armando González en la Liga Helénica

Olympiacos y Hormiga González se enfrentan al Panetolikos. | Claro Sports.

Por una nueva oportunidad para ganarse la titularidad. Armando ‘Hormiga’ González y el Olympiacos juegan en la cancha de Claro Sports este domingo 18 de octubre cuando visiten al Panetolikos en acciones de la jornada 7 de la SuperLiga de Grecia en su temporada 2026-2027.

El delantero mexicano viene de no jugar el Clásico de Grecia ante el Panathinaikos (luego de su actividad en la Fecha FIFA con la selección mexicana). A su vez, en la UEFA Europa League, Armando González entró al minuto 67′ disputando los últimos 23 minutos del juego que el cuadro de El Pireo saldó con victoria de 0-1 ante el Marsella.

Con dichos resultados, el Olympiacos se encuentra en la tercer posición de la Liga de Grecia con 13 unidades (por 14 del AEK y 15 del Panathinaikos); mientras que es el lugar 10 del torneo continental con seis puntos en dos partidos, ubicándose en zona de clasificación al playoff.

MÁS INFORMACIÓN: Imanol Alguacil alaba a Hormiga González y celebra su momento goleador con Olympiacos

Por último, es importante señalar que González venía de anotar tres goles y de dar dos asistencias en dos juegos de la Copa de Grecia, así como de marcar un tanto más en la Europa League, estadísticas que parecían abrirle la titularidad hasta el cambio de entrenador que sufrió el conjunto del Olympiacos. Por todo lo anterior, el juego ante Panetolikos es de vital importancia para La hormiga para recuperar la confianza de su entrenador y en sí mismo.

¿Cuándo y a qué hora juega Armando ‘Hormiga’ González en la jornada 7 de la Liga de Grecia 2026?

El delantero mexicano Armando ‘Hormiga’ González disputará su juego de la jornada 7 de la Liga de Grecia ante Panetolikos este domingo 18 de octubre. El partido donde la Hormiga buscará recuperar la titularidad con el conjunto del Olympiacos dará inicio en punto de las 8:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. A continuación, otros horarios:

Centroamérica: 8:00 horas.

Colombia: 9:00 horas.

Argentina: 11:00 horas.

Estados Unidos (ET): 10:00 horas.

Estados Unidos (PT): 7:00 horas.

¿Quién transmite en vivo el partido del Olympiacos y dónde ver a Hormiga González en la Liga de Grecia?

Puedes ver el partido de La Hormiga González con el Olympiacos ante el Panetolikos (así como todos sus juegos de la Liga de Grecia) a través de Claro Sports Premium. La transmisión está disponible para 17 países de Latinoamérica.

Debido a que se espera un encuentro con muchas ocasiones de gol para Armando González, te recomendamos suscribirte a Claro Sports Premium en YouYube para no perderte ni una sola jugada del partido SIN ANUNCIOS.

MÁS INFORMACIÓN: Nery Castillo arropa a la Hormiga González en su etapa en Olympiacos

Sigue la batalla por el control del partido, descubre quién encuentra el gol y acompaña a La Hormiga González en una nueva cita del fútbol griego.

Antecedentes del Panetolikos vs Olympiacos en la Liga de Grecia

El último enfrentamiento entre Olympiacos y Panetolikos se disputó el pasado 21 de febrero del 2026 cuando el cuadro de El Pireo venció 2-0 a su rival en turno.

A su vez, desde el 2011, se han enfrentado en 33 partidos oficiales con 29 victorias para el conjunto de La Hormiga González, por tres empates y llevándose una sola victoria el cuadro del Panetolikos.

En estos partidos el Olympiakos anotó 79 goles, por solo 16 de su rival.

Olympiacos 2-1 Panetolikos | 21 febrero 2026

Panetolikos 1-0 Olympiacos | 30 noviembre 2025

Panetolikos 2-0 Olympiacos | 6 enero 2025

Olympiacos 0-0 Panetolikos | 15 septiembre 2024

Panetolikos 2-1 Olympiakos | 28 febrero 2025

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 7 de la Liga de Grecia? Pronóstico y momios

De acuerdo con la página especializada, caliente.mx, el Panetolikos tiene un +1000 de momio, el empate tiene +340 y el Olympiacos tiene -345. Es decir si apuestas mil pesos ganarías:

Panetoikos: $11,000.

$11,000. Empate: $4,400.

$4,400. Olympiacos: $1,290.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium ofrece una suscripción mensual a través de su canal oficial de YouTube, con la que los aficionados pueden acceder a determinadas transmisiones deportivas sin cortes comerciales ni publicidad. Entre los contenidos disponibles destacan partidos de la UEFA Europa League, la Conference League y otras competencias internacionales.

El servicio tiene un precio de 59 pesos mexicanos al mes y su contratación se realiza directamente desde el canal oficial de Claro Sports en YouTube. Los interesados únicamente necesitan iniciar sesión con su cuenta de Google, hacer clic en la opción Unirse y efectuar el pago correspondiente. Una vez activada la suscripción, tendrán acceso a las transmisiones exclusivas incluidas en la membresía.

Como alternativa, Claro Sports también permite adquirir eventos específicos bajo el esquema Pay Per View, por un costo de 14.50 pesos por transmisión. Esta opción se encuentra disponible mediante la aplicación de Claro Sports para Smart TV y la plataforma Claro Video, siempre que el evento esté habilitado para su compra individual. A diferencia de la modalidad Premium de YouTube, este servicio no exige el pago de una suscripción mensual.