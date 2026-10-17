Rating Colombia del 16 de octubre de 2026, según CNC: el reto de eliminación no salvó a Masterchef de Yo Me Llamo

Resumen del rating colombiano del 16 de octubre y calendario de partidos de fútbol para el sábado 17 de las distintas ligas.

MasterChef Celebrity (Foto: RCN TV)

Llega un nuevo fin de semana y los colombianos, previo a ello, pasaron una noche en sus hogares acompañada de la televisión. Varios de ellos se decantaron por el programa musical Yo Me Llamo, el cual tuvo el más alto nivel de audiencia. Por otra parte, Masterchef Celebrity, que tuvo un cambio en su dinámica, se ubicó en la quinta casilla en una noche donde se suponía iba a haber eliminación.

Rating en Colombia del 16 de octubre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo | Caracol TV | 15,9477 %. Noticias Caracol PRM | Caracol TV | 11,1571 %. María La Caprichosa | Caracol TV | 9,9763 %. Noticias Caracol MD | Caracol TV | 9,9517 %. Masterchef Celebrity | Canal RCN | 8,0878 %. Ciudad Lejana | Caracol TV | 6,559 %. Alas Rotas | Caracol TV | 5,7583 %. La Rosa de Guadalupe parte 2 | Canal RCN | 5,5565 %. Destinos Cruzados | Caracol TV | 5,4963 %. Noticias Caracol AM | Caracol TV | 4,9101 %.

Programación de fútbol para este sábado, 17 de octubre de 2026

11:00 a.m. | Bolonia vs Inter de Milán | Serie A.

11:30 a.m. | Bayern Munich vs Leipzig | Bundesliga.

11:30 a.m. | Real Betis vs Barcelona | LaLiga.

11:30 a.m. | Newcastle vs Aston Villa | Premier League.

1:45 p.m. | Lille vs Brest | Ligue 1.

1:45 p.m. | Troyes vs Lens | Ligue 1.

1:45 p.m. | Roma vs Genoa | Serie A.

2:00 p.m. | Valencia vs Athletic Club | LaLiga.

3:00 p.m. | Boyacá Chicó vs Atlético Nacional | Liga BetPlay.

6:00 p.m. | Millonarios vs Jaguares | Liga BetPlay.

8:10 p.m. | Independiente Medellín vs Once Caldas | Liga BetPlay.

Así se mide el rating en Colombia

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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