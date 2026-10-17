Santos vs Querétaro: el ‘Clásico de la Esperanza’ que revive un descenso, una final y la resurección en el 2026

Laguneros y emplumados se enfrentan, con la ‘esperanza’ de mantener un buen ritmo y ser protagonistas en el Apertura 2026 de la Liga MX

Ambas escuadras desean mantener el nivel y destacar en la parte alta de la tabla

Santos Laguna y Querétaro se encontrarán este sábado 17 de octubre en la jornada 12 del Apertura 2026 dentro del Estadio Corona, partido que nos podría un nuevo e interesante capítulo entre ellos dentro de la Liga MX. Los dos clubes atraviesan un momento diferente al de los últimos torneos, después de procesos de transformación administrativa y deportiva que ahora comienzan a reflejarse en la cancha. Los Gallos llegan instalados en la parte alta de la clasificación, mientras los Guerreros buscan prolongar una racha que los meta de lleno a la pelea por la fase final... pero eso no es lo único que nos pueden contar los guerreros y los emplumados.

Querétaro, a pesar de arrancar el semestre con un descalabro ante el América, llega como tercer lugar del campeonato con 20 puntos en 10 partidos, producto de seis victorias, dos empates y dos derrotas, además de un encuentro pendiente. Su principal argumento está en la defensa: únicamente ha recibido ocho goles, siendo es el equipo con menos tantos permitidos en el Apertura 2026, además de que en sus últimos cuatro encuentros disputados solamente concedió uno.

Santos, en cambio, construyó su recuperación desde el otro extremo. Después de perder sus primeros cinco partidos del torneo y sumar un empate ante Tigres, los dirigidos por Renato Paiva encontraron la primera victoria hasta la jornada 8 frente a Juárez. Después derrotaron a Toluca, Pachuca y Atlético de San Luis para encadenar cuatro triunfos y sumar 12 de los últimos 12 puntos.

Dos administraciones, dos procesos que comienzan a mostrar resultados

La transformación de Querétaro comenzó oficialmente en julio de 2025, cuando Grupo Caliente concretó la venta del club al fondo estadounidense Innovatio Capital, encabezado por Marc Spiegel. El primer torneo bajo la nueva propiedad terminó con los Gallos en el duodécimo lugar, pero durante el Clausura 2026 se produjeron cambios en la estructura deportiva con la llegada de Esteban ‘Chino’ González al banquillo y Álvaro de la Torre en la dirección deportiva.

El progreso estadístico ha acompañado ese proceso. Querétaro recibió 29 goles en el Apertura 2025 y 21 durante el Clausura 2026; ahora solamente ha concedido ocho en 10 encuentros. El promedio pasó de 1.23 goles recibidos por partido en el Clausura 2026 a 0.8 en el actual torneo.

Santos también ha atravesado modificaciones desde la parte directiva. Alejandro Irarragorri Kalb, mejor conocido como Aleco Irraragori asumió la presidencia en octubre de 2024 en sustitución de Dante Elizalde; y para el Apertura 2026 la estructura quedó conformada, además de Irarragorri, por Andrés Bejarano en Gestión Deportiva, Gonzalo Pineda en la dirección de fútbol y Renato Paiva como entrenador. El inicio del torneo no acompañó ese proyecto, pero el escenario cambió durante las últimas cuatro fechas.

La evolución de los laguneros también puede observarse en sus números ofensivos. Durante las primeras siete jornadas sumó solo cuatro anotaciones, mientras que en las cuatro victorias duplicó esa cantidad (8 tantos), además de permitir solo cuatro goles, en comparación de las siete fechas pasadas donde permitió daño en su cabaña en 12 ocasiones.

El recuerdo de 2015: cuando disputaron el campeonato

El enfrentamiento tiene un antecedente que contrasta con el presente. En el Clausura 2015, Santos y Querétaro disputaron la final de la Liga MX, la primera en la historia de los emplumados. El partido de ida se jugó el 28 de mayo en el Estadio Corona y terminó 5-0 para los laguneros. En la vuelta, Querétaro ganó 3-0, pero el marcador global de 5-3 coronó a Santos.

El héroe de aquel entonces fue Javier ‘Chuleta’ Orozco, quien marcó cuatro goles en el primer encuentro. En contraste, los queretanos contaban en sus filas con el astro brasileño Ronaldinho, quien encaminó a su escuadra a la pelea por el cetro, pero que no pudo hacer mucho en el duelo final. Sin duda, un capítulo gris en la historia de los del Coloso del Cimatario el ver a un equipo ajeno festejando en su casa.

Los laguneros, festejando una nueva corona, en casa de los Gallos | Imago7

De la final de 2015 a la lucha por no descender en 2007

Ocho años antes de aquella final, el contexto era todavía más diferente. En el Clausura 2007, ambas escuadras estuvieron involucradas en la definición del descenso, con los Gallos terminando en el último lugar de la tabla porcentual y los Guerreros apenas por encima de ellos.

La última jornada de aquel campeonato terminó de definir el escenario. Santos derrotó 2-0 a Cruz Azul en el Estadio Corona, mientras Atlas venció 2-0 a Querétaro en el Estadio Jalisco. Dichos resultados dejaron a Santos en el lugar 17 de la tabla de cocientes con 117 puntos en 102 encuentros y un porcentaje de 1.1471, mientas que los Gallos, recién ascendidos y con apenas un año en Primera División, en el puesto 18, con 37 puntos en 34 partidos y un porcentaje de 1.0882. La diferencia terminó siendo determinante en la lucha por la permanencia, condenando el regreso de los queretanos a la hora extinta “Primera A”.

El contraste histórico es evidente: en 2007 Santos y Querétaro quedaron ligados por la pelea por la permanencia; ocho años después se enfrentaron por el campeonato de la Liga MX; y ahora, en 2026, vuelven a cruzarse con otra diferencia: Querétaro pelea desde la tercera posición y Santos intenta recortar la distancia que todavía tiene con los puestos de fase final.

¿Qué está en juego para Santos y Querétaro?

Querétaro llega con margen para sostenerse entre los primeros lugares. Sus 20 puntos y un partido pendiente lo colocan en una posición desde la que puede aspirar a mantenerse en la parte alta durante el cierre del torneo. Además, el calendario todavía contempla encuentros ante San Luis, Cruz Azul, Juárez, Puebla, Monterrey y Necaxa.

Santos tiene un escenario distinto. Con 13 puntos ocupa el decimocuarto lugar, pero se encuentra a tres unidades del octavo puesto. El equipo necesita continuar con la racha que comenzó en la jornada 8 y todavía tiene seis partidos por disputar después del duelo de este fin de semana. En el horizonte se asoman duelos ante Pumas, Xolos, Necaxa, Atlante y León; y de ganar, los laguneros seguirán con el ánimo a tope para enfrentar a dichos rivales.

Como podemos ver, Santos y Querétaro se han visto las caras en momentos determinantes en su historia reciente; y esta fecha 12 del Apertura 2026 parece que vuelve a colocar al encuentro como algo más que un partido de temporada regular. Veremos, tras concluir la jornada, quien mantiene viva la “esperanza” de poder ser un contendiente en la fase final del torneo, o si una eventual derrota tira por la borda el esfuerzo de varias semanas de trabajo.