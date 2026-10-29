Centroamérica ya tiene a sus clasificados a la Concachampions 2027: qué países no tienen representantes

Se definieron los clasificados a la Copa de Campeones Concacaf 2027.

Saprissa clasificó a la Concachampions 2027 | @SaprissaOficial

Costa Rica y Honduras se quedaron con los seis boletos de Centroamérica a la Concachampions 2027. Las clasificaciones de Saprissa y Marathón en el play-in completaron la lista de representantes de la región, que también incluye a Alajuelense, Cartaginés, Olimpia y Motagua. El reparto dejó una consecuencia contundente: Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua y Belice no tendrán equipos en la próxima Copa de Campeones de Concacaf.

Los últimos cupos se resolvieron en las series del repechaje de la Copa Centroamericana 2026. Marathón eliminó a Alianza y Saprissa superó a Luis Ángel Firpo con un gol al minuto 95, resultados que terminaron con las posibilidades del fútbol salvadoreño. Así, ticos y catrachos tendrán tres clubes cada uno en el principal torneo de clubes de la confederación.

¿Qué equipos de Centroamérica clasificaron a la Concachampions 2027?

Los seis clasificados son Alajuelense, Cartaginés y Saprissa, por Costa Rica; Olimpia, Motagua y Marathón, por Honduras. Cuatro consiguieron el boleto al alcanzar las semifinales de la Copa Centroamericana, mientras los dos restantes aprovecharon la segunda oportunidad del play-in. Los seis lugares ya están definidos, independientemente de quién conquiste el título de la Copa Centroamericana 2026. El campeonato regional todavía determinará cuál de los clasificados recibirá el beneficio de ingresar directamente a los octavos de final de la Concachampions.

¿Qué países de Centroamérica quedaron sin representantes?

Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua y Belice quedaron sin clubes clasificados a la Concachampions 2027. Sus equipos no consiguieron ninguno de los seis cupos que distribuye la Copa Centroamericana. Guatemala, Panamá, Nicaragua y Belice perdieron sus posibilidades en la fase de grupos, ya que ninguno de sus representantes avanzó a cuartos de final. El Salvador mantuvo opciones con Alianza y Firpo, pero ambos quedaron eliminados de la lucha por el título y posteriormente perdieron sus respectivas series del play-in.

¿Por qué Guatemala no tendrá equipos en la Concachampions 2027?

Antigua GFC, Municipal, Xelajú MC y Mixco fueron los cuatro representantes guatemaltecos en la Copa Centroamericana 2026, pero ninguno logró superar su grupo. Al quedar fuera de los cuartos de final, también perdieron la posibilidad de disputar el repechaje, reservado para los equipos eliminados en esa instancia. La ausencia contrasta con la presencia de Costa Rica y Honduras, que concentraron todos los boletos disponibles. Para los clubes guatemaltecos, la eliminación en la primera ronda cerró tanto el camino al título regional como el acceso a la siguiente Concachampions.

¿Cómo consiguieron Saprissa y Marathón los últimos boletos?

Saprissa venció 2-1 a Firpo en la vuelta y por el mismo marcador global, después del 0-0 de la ida. Gerson Torres adelantó a los morados, Mauricio Cerritos empató de penal y Ariel Rodríguez convirtió el tanto decisivo al 90+5’. Hasta esa anotación, el empate clasificaba al conjunto salvadoreño por el criterio de gol de visitante. Marathón empató 0-0 con Alianza en San Salvador y defendió el 2-1 conseguido en Honduras. El resultado permitió al Monstruo Verde asegurar su regreso a la Copa de Campeones de Concacaf, torneo que no disputaba desde 2021, y acompañar a Olimpia y Motagua como representantes catrachos.

¿Cuántos cupos tiene Centroamérica y qué ventaja recibe el campeón?

La Copa Centroamericana entrega seis plazas para la Concachampions: cuatro para sus semifinalistas y dos para los ganadores del play-in. El campeón regional obtiene, además, un pase directo a los octavos de final; los otros cinco clasificados ingresan en la primera ronda. Ese beneficio no representa un boleto adicional para su país: forma parte de los seis lugares que ya quedaron repartidos entre Costa Rica y Honduras.

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